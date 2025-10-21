„Žalgirio“ jaunimo ekipa sieks pergalių prestižiniame turnyre Italijoje

„Į Italiją vykstame su Eurolygos „NextGen“ pagrindo komanda. Tai – dalis pasiruošimo artėjant Eurolygos jaunių turnyrams. Žinome, kad kitos komandos atsiveš vyresnius ir labiau patyrusius žaidėjus, tačiau lengvų kelių būti negali. Jei norime būti pasiruošę apginti „NextGen“ titulą, turime grūdintis prieš stipresnius varžovus“, – apie nusiteikimą kalbėjo komandos vadovas Andrius Gopenas.
Italijoje vyksiančiame turnyre gali dalyvauti 2007, 2008 ir 2009 metais gimę žaidėjai, o be jaunųjų žalgiriečių, į ji atvyks penkios komandos iš JAV: „The Start Alliance“, „Prolific Prep“, „South Eastern Preparatory Academy“, „DNA Prep“ ir „Academy of Central Florida“, bei „BC Dubai“ iš Jungtinių Arabų Emyratų ir Milano „EA7 Emporio Armani“ ekipos jaunieji krepšininkai.
„Žalgirio“ sudėtis bus sudaryta iš 2008 m. gimimo ir jaunesnių krepšininkų, tarp kurių bus ir keturi praėjusio sezono Eurolygos „NextGen“ turnyro čempioniškos sudėties žaidėjai. Ekipai turnyre vadovaus vyriausiasis treneris Rokas Kondratavičius bei jo asistentas Martynas Gailiūnas, o jiems talkins fizinio rengimo treneris Rokas Galvanauskas bei kineziterapeutas Tomas Lesutis.
„Šis turnyras – tai ne tik krepšinio rungtynės, bet ir galimybė mūsų žaidėjams pamatyti, kokio intensyvumo ir fizinio pasirengimo reikia, norint žaisti prieš JAV programas. Tokie iššūkiai padeda suprasti, kur esame šiandien ir kur turime eiti, kad išlaikytume „Žalgirio“ jaunimo vardą tarp stipriausių Europoje“, – pridėjo A.Gopenas.
„Žalgirio“ jaunimo komandai, kurios talentus augina „Žalvaris“, tarptautiniame „Bridge of Hoops“ turnyre atstovaus šie krepšininkai: Kristupas Sabeckas, Stenas Markusas Adamsonas, Dovydas Jakštonis, Emilis Steckis, Galius Černeckis, Ignas Štombergas, Joris Sinica, Maksimas Brnovičius, Einartas Survila, Nojus Mištautas, Rojus Stankevičius ir Jokūbas Kukta.
