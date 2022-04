„Žalgirio“ jaunimas galingai pradėjo Eurolygos atrankos turnyrą

Keturis taškus susitikimo pradžioje pelnė Motiejus Krivas, Kajus Kublickas sumetė du baudų metimus, o Joshua Bonga ir Paulius Murauskas pataikė iš toli – 14:0. M.Krivas pridėjo dvitaškį, šešis taškus surinko P.Murauskas, J.Bonga ir K.Kublickas pridėjo po du taškus, o Emilis Bartininkas pelnė penkis iš eilės – 29:10.

Antrojo kėlinio pradžia nebuvo itin rezultatyvi, kadangi per pusę kėlinio dvitaškiais pasižymėjo K.Kublickas, P.Murauskas ir Justas Stonkus – 35:13. Pirmuosius savo taškus pelnė Petras Padegimas ir Matas Vokietaitis, iš toli taikliai atakavo J.Bonga ir Kristupas Kepežinskas, o kėlinį užbaigė taiklus J.Stonkaus dvitaškis – 49:18.

Trečiojo kėlinio pradžioje P.Padegimas pasižymėjo penkiais taškais, P.Murauskas savo pasirodymą pratęsė septyniais, o J.Bonga smeigė tritaškį – 64:20. Keturis iš eilės surinko M.Krivas, o po dar du taškus į komandos kraitį pridėjo P.Murauskas, P.Padegimas, J.Stonkus ir M.Vokietaitis – 76:36.

M.Krivas įmetė baudos metimą, po dvitaškį pataikė J.Stonkus ir P.Murauskas, o K.Kepežinskas taikliai metė iš toli – 84:41. Du tritaškius iš eilės pataikė Rokas Čivilis, baudos metimą realizavo K.Kepežinskas, o pirmaisiais taškais pasižymėjo ir Mantas Laurenčikas – 93:47. Du dvitaškius sumetė E.Bartninkas, o dvikovą užbaigė po tris taškus surinkę M.Vokietaitis ir J.Bonga – 103:52.

„Žalgiris“: P.Murauskas 22 (17 atk. kam., 33 naud. bal.), J.Bonga 14 (7 atk. kam.), M.Krivas 11 (8 atk. kam., 6 rez. perd., 3 per. kam.), P.Padegimas 10 (2 per. kam.), E.Bartninkas 9 (5 atk. kam.), M.Vokietaitis 8 (7 atk. kam.), J.Stonkus 8, K.Kepežinskas 7 (2 per. kam), K.Kublickas 6 (6 rez. perd., 3 per. kam.), R.Čivilis 2, M.Laurenčikas 2 (5 rez. perd.).

„GAK Basketball Academy“: J.Andrzejewski 16 (4 per. kam.), A.Siewrukas 9 (2 per. kam.), M.Wilczekas 7 (6 atk. kam.).

Šeštadienį jaunųjų žalgiriečių laukia net du mačai: 13.00 val. su Liublianos „Cedevita Olimpija“ ir 19.00 val. su Liublianos „Next Generation“ krepšininkais.