„Žalgirio“ finalai: stebinantys skaičiai ir pagrindinė dėlionės detalė – ko reikia Eurolygos atkrintamosioms?

„Žalgiris“ šią savaitę vėl pilnutėlėje Kauno arenoje priims galingą Tel Avivo „Maccabi“, o kitą savaitę laukia galbūt net ir lemiamos rungtynės Miunchene su „Bayern“.

Į kampą įspraustas „Žalgiris“ trauktis neturėjo kur. Jiems vis esant ant aštuntuko ribos reikėjo laimėti pastarąsias rungtynes.

Žalgiriečiai ne tik tai ir padarė, bet kartu laimėjo fantastišku stiliumi ir užsivedimu. Mače su „Valencia“ apskritai sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes turnyre, pelnydami 95 taškus.

„Kažkiek žvalgomės, bet žinote, manau, kad reikia išlaikyti tą patį mentalitetą, ruoštis artimiausioms rungtynėms. Yra patarlė, kad galvodamas apie tolimus tikslus, nepasieksi tų, kurie laukia rytoj. Dabar žiūrime į artimiausias rungtynes, taip ir eisime. Jei nelaimėsi, gali žvalgytis nesižvalgęs, reikia patiems laimėti“, – prieš keletą savaičių sakė K. Maksvytis.

Ir jis iš dalies teisus, ir ne. Jau ne sykį minėta situacija yra tokia, kad „Žalgiris“ nėra savo likimo kalvis. Jiems nepakanka ir laimėti likusių dviejų rungtynių.

Iki Eurolygos reguliaraus sezono pabaigos visoms komandoms liko sužaisti du mačus.

Teoriškai tik keturios komandos yra užsitikrinusios bilietą į atkrintamąsias. Bet ten taip pat turėtų būti „Maccabi“ (19/13) ir Belgrado Partizan“ (18/14). Viena pergalė per du turus abiems komandos tikrai užtikrintų bilietus. Žvelgiant į jų sportines formas ir bendrą situaciją, labai netikėti scenarijai juos galėtų išstumti iš aštuntuko.

Devintas dabar esantis „Žalgiris“ vis laukia dovanų iš, visų pirma, aštuntoje vietoje esančio Vitorijos „Baskonia“ klubo, bet per kelis paskutinius turus kol kas jų nesulaukė. Tad čia belieka tikėtis, kad pavasarinės dovanos dar atkeliaus.

Situacija tokia, kad neturint bendro pranašumo prieš „Baskonia“, jiems ir žalgiriečiams surinkus tokį patį pergalių ir pralaimėjimų skaičių (o tai yra labai realu) aukščiau bus baskai.

Štai matematinius kompiuterio skaičiavimus, įtraukus įvairias galimas likusių turų baigtis, pasitelkęs „Lost gps“ apskaičiavo, kad „Žalgirio“ šansai patekti į Eurolygos atkrintamąsias šiuo metu yra lygūs 31 proc.

Remiantis „Lost gps“, realiausia, kad „Žalgiris“ liks devintoje vietoje (42 proc. tikimybė). „Baskonia“ šansai vertinami 79 procentais.

