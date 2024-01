„Žalgirio“ arena – tarp lankomiausių Eurolygoje

Kauniečiai kol kas yra trečioje vietoje ir į priekį užleidžia tik dvi komandas, į kurių mačus susirenka daugiau žiūrovų. Tai yra Belgrado ekipos: „Partizan“ ir „Crvena Zvezda“.

„Partizan“ rungtynėse vidutiniškai apsilanko po 19 tūkst. 801 stebėtoją, o „Crvena Zvezda“ mačus vidutiniškai stebi 18 tūkst. 888 žiūrovai.

Tuo tarpu Kaune, „Žalgirio“ arenoje, per kiekvieną Eurolygos susitikimą vidutiniškai apsilanko 14 tūkst. 935 žiūrovai. Penketuką uždaro Atėnų „Panathinaikos“ (14914) ir Stambulo „Anadolu Efes“ (12079) komandos.

Average attendance is on the rise! 📈



What teams are going to be in the top 5 come the end of the season? 🤔#EveryGameMatters pic.twitter.com/i2PHvq2ZJ0

