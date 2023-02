„Žalgirio“ aistruoliams – unikali galimybė rungtynes stebėti šalia Jankūno

Tai bus puiki proga visų rungtynių metu būti be galo arti „Žalgirio“ krepšininkų, stebėti jų emocijas bei girdėti, kokie pokalbiai vyksta tarp trenerių, žaidėjų ar klubo vadovų.

Pirmą kartą tokia galimybė jau kovo pradžioje atiteks vienam aistruoliui, pirkusiam bilietą trečiajame aukšte į kovo 9 d. Eurolygos namų rungtynes su Vilerbano ASVEL. Bilietą įsigijęs ir „Žalgirio“ arenoje apsilankęs laimingasis išskirtinę vietą šalia P.Jankūno galės išbandyti jau kitose „Betsafe-LKL“ rungtynėse su Vilniaus „Rytu“. Laimėtojas bus atrinktas atsitiktine tvarka iš visų į Eurolygos rungtynes bilietą nusipirkusių ir trečiajame aukšte sėdinčių žiūrovų.

Laimingo bilieto turėtojas įsitaisys visai šalia beveik 20 metų Kauno „Žalgirio“ garbę gynusio ir šiuo metu „Žalgirio“ direktoriaus pavaduotojo pareigas einančio ilgamečio komandos kapitono P.Jankūno.

Tokia galimybė laimėti vietą prie P.Jankūno kitose „Betsafe-LKL“ rungtynėse šiame sezone pasitaikys keturis kartus – visose Eurolygos rungtynėse, į kurias dar yra laisvų bilietų, kuriuos galite įsigyti paspaudus čia.

„Per rungtynes atsidurti taip arti komandos pasiseka toli gražu ne kiekvienam krepšinio aistruoliui, tad neabejojame, kad įspūdžiai liks ilgam. Bus smagu“, – sakė klubo legenda P.Jankūnas.

Ši akcija galios per Eurolygos namų rungtynes su jau minėtu Vilerbano ASVEL klubu, kovo 16 d. susitikimą su Pirėjo „Olympiacos“, kovo 29 d. akistatą su „AS Monaco“ ir balandžio 6 d. dvikovą su Tel Avivo „Maccabi“.

Į kovo 31 d. rungtynes su Valensijos „Basket“ bilietų jau neliko, tad šios rungtynės akcijoje nedalyvaus. Tai jau dvyliktosios šio Eurolygos sezono namų rungtynės, į kurias kauniečiai ir miesto svečiai iššluoja visus bilietus.

Be to, per vasario 10 d. susitikimą su Vitorijos „Baskonia“ bus apdovanotas ir 200-tūkstantasis šio sezono „Žalgirio“ krepšinio rungtynių lankytojas, kurio lauks ypatingas prizas.

Bilietus į aukščiau išvardintas rungtynes iš anksto įsigyti galima oficialioje „Žalgirio“ bilietų pardavimo sistemoje.