Žaidimų kompiuteriai: kaip išsirinkti tinkamiausią variantą

Jei norite pasinerti į pačius geriausius žaidimus ir turėti juose nepriekaištingą patirtį, tam reikalingas atitinkamas stacionarus kompiuteris, kuris būtų pakankamai galingas paleisti naujausius kūrinius. Esant dideliam modelių pasirinkimui, lengva pasimesti, todėl internetinė žaidimų parduotuvė „Eneba“ straipsnyje dalijasi įžvalgomis, kaip išsirinkti kompiuterį žaidimams.

Iš ko galima rinktis?

Šiandien gaminami PC kompiuterių modeliai pasižymi pažangiomis technologijomis bei naujausiais komponentais, užtikrinančiais aukščiausią įrenginio funkcionalumą. Žaidimų kompiuteriai nuo standartinių PC bei nešiojamų kompiuterių skiriasi pažangesniais komponentais, kaip kad galingesniais CPU procesoriais, didesnio galingumo RAM, didelio našumo vaizdo plokšte (ypatingai su integruota „Ray-Tracing“ technologija), didesnės talpos atminties laikmenomis bei pažangia aušinimo sistema – visi šie specializuoti komponentai ir yra žaidimų kompiuterio pagrindas.

Populiariausių žaidimų kompiuterių gamintojai, pelnę didžiausią klientų pasitikėjimą rinkoje, yra „Asus“, „MSI“, „Alienware“, „Lenovo“, „Orka“, „Optimus“ ir kiti. Šių gamintojų stacionarūs kompiuteriai bei nešiojami kompiuteriai skirti žaidimams suteikia galimybę mėgautis aukščiausios kokybės vaizdo grafika, sklandžiu FPS greičiu be jokių trikdžių ir stebėtinai greitu užkrovimo laiku, kurių dėka žaidimai veikia nepriekaištingai. Žinoma, renkantis kompiuterį, svarbu atsižvelgti ne tik į modelio specifikacijas, bet ir į asmeninį biudžetą.

Pigios alternatyvos mėgstantiems žaisti

Norint mėgautis kompiuteriniais žaidimais, nebūtina turėti aukščiausios klasės bei brangiausią PC įrangą. Nors geresnis žaidimų kompiuteris užtikrina geresnę žaidimų patirti, žaidimais mėgautis galima renkantis ir pigesnę alternatyvą. Jau minėti gamintojai gamina modelius, kurių specifikacijos apima platų spektrą, todėl kaina varijuoja – šis modelių pasirinkimas suteikia reikalingą galimybę žaidėjams rinktis atsižvelgiant į asmenines pajamas bei poreikius.

Vidutinės specifikacijos paprastai apima 8 GB RAM, i5 ar ankstesnius „Intel“ procesorius, veikiančius 3.5 GHz dažniu, ar „AMD Ryzen 5“ kartos procesorius, „Nvidia GeForce GTX 1060“ ir kitas galingesnes vaizdo plokštes, kaip išpopulerėjusi „AMD Radeon“ GPU. Taip pat yra svarbu atsižvelgti į disko talpą, todėl verta rinktis įrenginį, kuris turėtų HDD ir SSD diskus, kurių talpos siektų daugiau nei 500 GB. Svarbiausia, kad kompiuteris turėtų išpuoselėta aušinimo sistemą, kuri užtikrintų, kad detalės neperkaistų ir to pasekoje nenukentėtų kompiuterio bendras darbas, ypatingai žaidimų metu. Be to, turimą kompiuterio įrangą visada galima optimizuoti įsigyjant aukštesnės klasės komponentus ir jais pakeičiant senuosius.

Žaidimų kompiuteris: ar verta įsigyti?

Žaidimų kompiuteris yra dėmesio verta investicija ne tik dėl šio lasivalaikio teikiamų džiaugsmų. Kompiuteris yra universali įranga, suteikianti galimybę dirbti, mokytis, atlikti kasdienes užduotis, mėgautis multimedija ir, šiuo aspektu aktualiausia – žaisti kompiuterinius žaidimus. Eneba.com svetainėje galima įsigyti naujus bei naudotus stacionarius ir nešiojamus kompiuterius, jų komponentus bei priedus. Na, o jei turite nebenaudojamą PC įrangą, tinkamą žaidimams, galite pasinaudoti internetinės prekyvietės teikiama galimybe užsidirbti papildomai ir greitai bei paprastai parduoti turimą inventorių kitiems žaidėjams.