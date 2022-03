Žaidėjais nusivylęs Giedrius Žibėnas: „Galime pralaimėti rungtynes, bet ne taip“

Po rungtynių G.Žibėnas buvo nusivylęs startinio penketo žaidėjais bei teigė, kad šis susitikimas buvo pralaimėtas dar prieš jam prasidedant.

„Galime pralaimėti rungtynes, bet ne taip. Dar turime paieškoti, kodėl pralaimėjome rungtynes dar prieš joms prasidedant, tačiau visi turime pasižiūrėti į veidrodį, įskaitant žaidėjus ir trenerius. Šį kartą nesutiksiu, kad pralaimėjome taktiškai, nes žaidėme be ugnies, energijos. Keista, kad tai įvyko tokiose rungtynėse“, – kalbėjo G.Žibėnas.

FIBA Čempionų lyga: „Rytas“ – „Lenovo“ (16 nuotr.) I. Buva (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) M. Normantas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) K. Smithas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) +12 T. Leissneris (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) G. Radzevičius (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) M. Girdžiūnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) G. Žibėnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) G. Žibėnas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) A. Butkevičius (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Mačo akimirka (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) T. Leissneris (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) K. Smithas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) G. Radzevičius (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) M. Normantas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) J. Williamsas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) J. Williamsas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. FIBA Čempionų lyga: „Rytas“ – „Lenovo“

Ar matėsi ženklų, kad taip gali būti?

Kaip jūs nustebote, taip ir aš nustebau. Gerai, Evaldas iškrito paskutiniu momentu, bet tai ne pirmas kartas. Su tokiais veidais pradėti rungtynes tai irgi nėra pirmas kartas, bet tokios svarbos rungtynėse tai yra nepateisinama.

Ar rungtynių reikšmė turėjo įtakos?

Turėjome eilę tokių rungtynių. Čempionų lygoje nėra nesvarbių rungtynių. Čia ir padaryta tokia sistema, kad kiekvienos rungtynės būtų svarbios. Žaidėme namuose, beveik su ta pačia sudėtimi… Bet labai keista, kai varžovų pagrindiniui metikui leidžiame išsimesti 13 kartų.

Kokios žaidėjų reakcijos per pertrauką, kai atsiliekate 28 taškais?

Kai tu atsilieki 30 taškų, tiesiog reikia karių, kurie norėtų eiti. Jeigu tokių nėra, mes jiems siūlome paprasčiausiai pasilikti rūbinėje. Kažkokią reakciją parodėme, bet su tokia komanda reikia žaisti 40 minučių, o ne 20.

Kitos rungtynės nebelemia nieko. Kaip reziumuotumėte sezoną Čempionų lygoje?

Šitaip mes negalime pralaimėti. Reikia stengtis laimėti rungtynes Vengrijoje, kautis ir galbūt po jų reikėtų vertinti.

Maurice’o Ndouro išvykimas sugriovė komandą? Ką jis būtų pakeitęs?

Stengiuosi naudoti posakį, kad nesijaudink dėl to, ko tu negali kontroliuoti ir valdyti. To dalyko, kaip klubas, mes negalėjome kontroliuoti ir treneriai turėjome prisitaikyti prie šios situacijos. Kai kur pavyko, kai kur ne, bet kaip rodo dabartinis rezultatas – nepavyko. Tikrai pasitikėjome žaidėjais, nenorėjome imti didelio vardo ir taip galbūt sugriauti rūbinę. Paėmėme Evaldą, kuris nereikalauja daug minučių, bet jis padės mums gynyboje. Šioje vietoje taip, mes nukentėjome.

Galbūt jau Prancūzijoje matėte kokių nors signalų?

Galbūt neužakcentavau, kad pabaigoje žaidėme su vienu sveiku gynėju. Speedy ir Mindaugas buvo traumuoti, bet jie žaidė ir išgelbėjo tas rungtynes. Turėjome realiai tik Margo, kuris buvo normalios fizinės būklės ir mums buvo sunku persivaryti kamuolį. Speedy pavargo, nes jį gynė elitinis gynėjas. Kai jis pavargo, sprendimai buvo ne tokie, kokių mes norėtume. Tą dieną neturėjome Vaido, todėl gavosi tokios rungtynės, bet kažkokio atsipalaidavimo nebuvo. Stengėmės skirtumą laikyti, bet jo neišlaikėme, tačiau Mindaugas pabaigoje įmetė.

Buvo kalbama, kad ši komanda turi vedlių, turi tu alkanų žaidėjų, bet kai komandai nesiseka, tie vedliai pasislėpia?

Tokiose rungtynėse labai svarbu turėti lyderį, kuris vestų ne tik puolime, bet ir už aikštelės ribų, kad galėtų užvesti komandą. Šiandien to neturėjome. Kažkiek stengėsi Speedy, kažkiek Lukas antroje pusėje, Arnas bandė per gynybą... Bet faktas, kad to neužteks. Starto penketo žaidėjai negali pradėti rungtynių taip, kaip jie pradėjo.

Lukas Uleckas nerungtyniavo pirmoje rungtynių pusėje...

Toks buvo trenerių sprendimas. Norėjome verstis tais žaidėjais, kurie šiai dienai atrodė geriausiai, bet jie mus nuvylė.

Margiris Normantas trečiame kėlinyje po kontakto išėjo į rūbinę. Kas nutiko?

Gavo kažkokią traumą. Man tiesiog daktaras priėjo ir pasakė, kad šiandien negalės žaisti.

Kiek Ivanas Buva neša sumaišties į komandą, kai rodo didelį nepasitenkinimą ir atrodo, jog nori išeiti į rūbinę?

Daug, bet šiandien ne tik jis vienas. Tai turime išsivalyti kiek įmanoma greičiau.