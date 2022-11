„WTA Finals“ turnyre – ketvirtosios pasaulio raketės triumfas

Praėjusią naktį vykusiame vienetų varžybų finale prancūzė Caroline Garcia (WTA-4) per 1 valandą 40 minučių 7:6 (7:4), 6:4 nugalėjo Aryną Sabalenką. Tai buvo trečia prancūzės pergalė prieš šią varžovę per penkias jų dvikovas.

Pirmajame sete nė viena žaidėja neturėjo „break pointų“, todėl teko žaisti pratęsimą. C.Garcia startavo prasčiau (0:2), bet tada sužaidė įspūdingą atkarpą, laimėdama net 6 taškus iš eilės. Prancūzė veliau nerealizavo dviejų „setų pointų“ ir įtampa ėmė augti (6:4). Visgi, trečiu bandymu C.Garcia užbaigė setą ir tai padarė varžovės padavimų metu.

Antrajame sete lemiamu tapo jau pirmasis geimas, kai C.Garcia realizavo „break pointą“. Prancūzė visą finalą labai užtikrintai padavinėjo kamuoliuką ir nesuteikė oponentei nė vieno „break pointo“.

29-erių C.Garcia 11-ą kartą karjeroje laimėjo WTA serijos turnyrą.

Tiesa, tokios aukštos kategorijos turnyre ji triumfavo pirmą sykį. 1,57 mln. JAV dolerių užsidirbusi prancūzė WTA reitinge pakartojo 2018 m. pasiektą savo rekordą ir pakilo į 4-ą vietą. Įdomu tai, kad gegužės 23 d. WTA vienetų reitinge prancūzė tebuvo 79-a, tad per mažiau nei pusmetį padarė neįtikėtiną šuolį. Per šį laikotarpį be triumfo „WTA Finals“ ji dar laimėjo WTA 1000 turnyrą JAV bei du WTA 250 turnyrus.

„Esu labai laiminga. Manau, kad šiame turnyre su kiekvienu maču žaidžiau vis geriau“, – sakė C.Garcia.

Prancūzė grupės etape buvo atsidūrusi ant prarajos ribos, bet laimėjo lemiamą trečiojo rato mačą ir taip pateko į pusfinalį. Ten ji įveikė iki tol be pralaimėjimų žygiavusią graikę Marią Sakkari.

„WTA Finals“ prizų fondą sudaro 5 mln. JAV dolerių.