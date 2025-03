WBO pusvidutinio svorio kategorijos čempiono Normano tėvas ir treneris: „Esu nekenčiamas, nes kalbu atvirai ir ta tiesa yra tokia – aš niekada nemačiau įspūdingo pasirodymo iš Stanionio“

REKLAMA

Ši kova bus aktuali ir Lietuvos bokso fanams. B. Normanas yra ne kartą pabrėžęs, kad po kovos su D. Cuevasu sieks „suvienyti“ pasaulio čempiono diržus ir taikysis į Eimanto Stanionio bei Jarono Enniso kovos nugalėtoją. J. Enniso komanda dar pernai siūlė B. Normanui kautis, bet pastarajam neužteko 1,5 mln. JAV dolerių honoraro, o didesnės sumos (2,2 mln. JAV dolerių) J. Enniso stovykla mokėti nenorėjo.

Prieš savaitę „MillCity Boxing“ „youtube“ kanale pasirodė interviu su Brianu Normanu vyresniuoju, kuris šiek tiek kalbėjo apie J. Enniso ir E. Stanionio dvikovą ir teigė, kad nors šioje kovoje figūruoja ne tik WBA ir IBF čempionų diržai, bet ir prestižinis „The Ring“ diržas, tačiau tai nėra dviejų geriausių pusvidutinio svorio kategorijų dvikova.

B. Normanas vyresnysis plačiai kalbėjo apie tai, ką jis vadina „puikiu kovotoju“, taip pat išreiškė savo nuomonę apie E. Stanionį bei pabrėžė, kad kol kas lietuvio patirtis profesionalų ringe jo neįtikina.

„Su tuo „Ring Magazine“ diržu yra taip: aš nesakau, kad tai blogas diržas, sakau, kad nesąmonė teigti, kad tai dviejų geriausių kovotojų dvikova, – kalbėjo B. Normanas vyresnysis. – Kaip galima sakyti, kad tai du geriausi, kai, faktiškai, jie nėra du geriausi? E. Stanionis turi 15 kovų. Jis ringe jau, po velnių, 8-10 metų. Jis jau amžinai šitoj žaidimo scenoje ir turi tik 15 kovų.

Aš nenoriu sumenkinti E. Stanionio, jis geras kovotojas, bet tu negali jo vadinti puikiu. Lygiai taip pat kaip ir mano sūnaus (B. Normano, – aut. past.) – aš savo sūnaus nevadinu puikiu. Turi įrodyti, kad esi puikus.

Tai mane ir siutina – visi meta tą „puikaus“ žodžio etiketę. Dieve mano, jūs svaidotės tuo žodžiu „puikus“. Jauni kovotojai, kurie ką tik pradėjo karjerą.. Flpydas Mayweatheris buvo puikus. Jis šiuo metu yra puikus.

Yra žmonių, kurie įrodė, kad jie verti būti vadinami puikiais, bet nė vienas iš tų vaikų, kurie dabar žaidžia žemesniame lygyje, to dar neįrodė. Tad turime liautis mėtytis tuo žodžiu.

Girdėjau, kaip mano sūnus kalba – ir jis turėtų taip jaustis – tu turi galvoti, kad esi puikus, jog galėtum toks tapti. Girdėjau, kaip mano sūnus kalbėjo apie tai per interviu. Ir tai puiku. Tu turi tikėti, kad esi puikus, siekti to, būti tuo, kad taptum puikus. Bet pats aš nevartoju to žodžio taip laisvai. „Puikus“ reiškia, kad tai geriausia, koks tu gali būti.

Tad kai jie sako, kad tai du geriausi kovotojai 147 svorio kategorijoje, aš matau tik du veikėjus.

Ir kai sakau „veikėjus“, tai nereiškia nieko blogo – tiesiog taip aš kalbu. Aš matau du kovotojus, kurie ringe jau mažiausiai po 8 metus. Ir nė vienas iš jų dar nėra kovojęs su elitiniais varžovais. Viskas. Tu negali įvardinti nė vieno rimto varžovo, su kuriuo jie būtų kovoję.

E. Stanionio geriausia kova buvo su Gabrieliu Maestre. G. Maestre prieš tai turėjo tik šešias profesionalias kovas. Tai buvo jo paskutinė kova ir jo didžiausias išbandymas.

Būtent tokių kovotojų karjeros paneigia teoriją, kad atėjus iš olimpiados ir mėgėjų bokso profesionalų ringe gali pasiekti aukščiausią lygį. Tai ir yra esmė – jų pasirodymas mėgėjų ringe ne visada reiškia sėkmę profesionaluose. Ir tai yra beprotiška, kaip tai veikia.. Nes jeigu jie buvo tokie elitiniai, kai atėjo į profesionalus, tai tu tikėtumeisi, kad jie šaus į viršų, kad lengvai prasiskins kelią profesionalų bokse. Jie turėjo patirties – 300 kovų, 200 kovų ir t. t. Bet jie to nepadaro.

Todėl aš niekada nesu to fanas, nes kai kalbam apie mėgėjišką boksą, yra tiek daug skirtingų faktorių. Labai daug.

Kai kalbame apie E. Stanionį, jo geriausia kova buvo prieš G. Maestre, bet mes kalbame apie 8 metus su vos 15 kovų. Ir dar net ne visos laimėtos nokautu.

Tai reiškia, kad jis neturi išskirtinės jėgos. Vėlgi – tai ne kritika, tiesiog aš esu realistas. Dėl to manęs ir nekenčia.

Aš garsėju tuo, kad esu nekenčiamas, nes kalbu atvirai. Aš pasakysiu tiesą apie savo sūnų. Aš pasakysiu tiesą apie J. Ennisą, aš pasakysiu tiesą apie E. Stanionį.

Aš pasakysiu tiesą. Ir ta tiesa yra tokia – aš niekada nemačiau įspūdingo pasirodymo iš E. Stanionio“, – kalbėjo B. Normanas vyresnysis.

B. Normanas vyresnysis taip pat kalbėjo apie užkulisinius bokso žaidimus ir pašiepė J. Ennisą, kuris, pasak B. Normanio vyresniojo, atsisakė kovoti su Vergilu Ortizu aukštesnėje svorio kategorijoje, nors pats siūlė kitam kovotojui panašią kovą už itin mažai pinigų. Jis taip pat pareiškė, kad jo sūnus kur kas labiau norėtų susikauti su J. Ennisu, tačiau jeigu laimės E. Stanionis – tiks ir jis.

„ Eddie Hearnas žaidė žaidimus su visais, kai jis tariamai ieškojo varžovo J. Ennisui, nors iš tikrųjų taip nebuvo. Jis padarė klaidą pasiūlydamas Charlesui Conwellui 350 tūkst. JAV dolerių, kad atrodytų, jog ieško varžovo. Jis pasiūlė jam kovoti 154 svarų kategorijoje. Aš pats girdėjau, kaip J. Ennisas sakė, kad jie pasiūlė Ch. Conwellui kovą.

Tai buvo padaryta tam, kad atrodytų, jog visi bijo kovoti su juo, kad net Ch. Conwellas atsisako. Bet iš tikrųjų tu pasiūlei žmogui 350 tūkstančių už kovą Filadelfijoje. Baikime šitą nesąmonę.

Tada po kelių mėnesių J. Ennisas gauna pasiūlymą kovoti už 5 milijonus. Kai kurie sako, kad už 8 milijonus, bet žinome, kad bent jau 5 milijonai už kovą su Vergiliu Ortizu svorio kategorijoje iki 154 svarų. Tu būtum toje svorio kategorijoje kovojęs su Ch. Conwellu už 350 tūkstančių, bet atsisakei 5 milijonų už kovą su V. Ortizu?

Ką, po velnių, tai reiškia?

Ir tavo pasiteisinimas yra tas, jog nori likti 147 svorio kategorijoje. Bet paskutinį kartą, kai tikrinau, tau būtų tereikėję tiesiog numesti mažiau svorio. Gauk tuos 5 milijonus, pasilik diržą, nes tu jau buvai jį užsitarnavęs. Laikykis diržo, pasiimk tuos pinigus, susikauk su rimtais varžovais, kad žmonės pagaliau liautųsi šnekėję, jog neturi pelnytų pergalių“, – sakė B. Normanas vyresnysis.

B. Normanas vyresnysis taip pat kalbėjo, kad sekanti kova turėtų vykti tarp jo sūnaus ir J. Enniso, tačiau teigė, jog jis to vengia.

„Jeigu J. Ennisas suvienija titulus su E. Stanioniu, tuomet mes padarome tai, ką turime padaryti, J. Ennisas padaro tai, ką turi padaryti, mūsų kova yra kita. Tu (J. Ennisas, – aut. past.) neturėtum skambinti niekam kitam, tik mums. Mes žinom, kad M. Barriosas to nepadarys. Tu neturėtum skambinti niekam kitam.

Tu sakai, kad nori imti diržus, es vieninteliai, kurie tave šaukia. Vieninteliai. Ir vis tiek yra žmonių, kurie sako, kad mes apsimetam, kad nenorime kovoti su juo.

Būtų užtekę 200-300 tūkstančių tuo metu, kad įrodytumėt, jog mes blefuojam. Bet užuot tai padarę, jūs mokat E. Stanioniui dvigubai daugiau nei mums pasiūlėt ir dar perkeliate kovą į kitą vietą. Paaiškinkit tai logiškai.

Jūs (J. Ennisas, – aut. past.) atsisakot 5 milijonų už kovą su Vergiliu tame pačiame svoryje, kuriame siūlėte kovoti Ch. Conwellui, bet tada sumokat E. Stanioniui dvigubai daugiau nei siūlėt mums? Dar ir vietą perkeliate? Ir visa tai dėl WBA diržo, kuris, kai kurių nuomone, net nieko nereiškia? Kai kurie net nepripažįsta WBA diržo. Tai apie ką mes čia kalbam?

Ir dar ateina pas mus su kaltinimais, kad mes bėgame. Žmonės turėtų prašyti Jarono, ne mūsų. Mes to norim. Prašykit Jarono, kad jis pagaliau tai padarytų.

„Užspaminkit“ jam el. paštą: „Kada kovosi su Normanu? Kada kovosi su Normanu? Kada kovosi su Normanu?“ Ne mūsų klauskite, kada mes kovosime.

Nuo tada, kai buvo pasiūlyta ši kova, mes dar nekovojome. Mes laukiam. Dabar vyks mūšis su G. Santillanu, o po šito mes norim J. Enniso. Tikiuosi, jis laimės diržą, kad galėtume su juo kovoti. Jei ne, tada mano sūnus norės E. Stanionio, tačiau jis nori J. Enniso pergalės“, – kalbėjo B. Normanas vyresnysis.