Wayne'as Rooney įvardijo savo favoritą pasaulio futbolo čempionate – tai ne Anglija

„Skirtingai nei 2018 metais, dabar Pietų Amerikos komanda turi gerus ir solidžius žaidėjus, suburtus aplink Lionelį Messi – Lautaro Martinezą, Leandro Paredesą, Rodrigo De Paulą ir, žinoma, Angelį Di Maria. Pernai laimėta „Copa America“ taurė jiems suteikė dar daugiau pasitikėjimo ir nuėmė nuo jų pečių šiek tiek įtampos“, – teigė jis.

C grupėje žaisianti Argentina joje varžysis su Meksika, Lenkija ir Saudo Arabija, o aštuntfinalyje gali susikauti su Danijos arba Prancūzijos rinktine.

Kaip dar vieną palankų faktorių argentiniečiams legendinis futbolininkas įvardijo į jų šalies klimatą panašų Kataro orą.

„Kataro klimatas taip pat tinkamas argentiniečiams. Vienintelis dalykas, ko jiems trūksta – devintos pozicijos žaidėjas, bet, manau, ir be jo Argentina yra labai pavojinga“, – teigė W. Rooney.

Argentinos rinktinė paskutinį kartą pasaulio čempionais tapo 1986-aisiais, kai juos į priekį pirmenybėse Meksikoje vedė legendinis Diego Maradona.

„Girdėjau kai kuriuos Argentinos žaidėjus sakant, kad jie nori laimėti taurę dėl Messi. Tai beprotiška, nes tai tik padidins spaudimą jiems“, – įsitikinęs W. Rooney.

Jis taip pat pridėjo, kad norėtų, jog kažkuri iš čempionate dalyvausiančių futbolo lengendų – Cristiano Ronaldo arba L. Messi taptų čempionu, nes tai būtų puiki istorija viso pasaulio futbolui.

Jammie Caragher & Rooney,



Messi is the best for me,



Messi: pic.twitter.com/qlsV42YaKm