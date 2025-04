Warholmas pasiekė geriausią rezultatą istorijoje, pergales šventė ir Duplantis su Mahučich

Nestandartinėje 300 m barjerinio bėgimo rungtyje geriausią rezultatą istorijoje pasiekė norvegas Karstenas Warholmas. Jis finišavo per 33.05 sek. ir pagerino savo paties 2021 m. pasiektą rekordą (33.26).

WORLD RECORD!!!!!!!!!



In his season opener, Karsten Warholm 🇳🇴 clocks 33.05s to break his personal best and win the men’s 300m hurdles at the Xiamen Diamond League 💎 #XiamenDL



🎥 @BBCSport @Diamond_League pic.twitter.com/gIkgE7SlI8