Walkupas – apie bičiulį Jankūną, sezoną Pirėjuje ir kitokį „Žalgirį“

Varžovų gretose kauniečių laukia akistata su tris sezonus Kaune (2018–2021 m.) rungtyniavusiu gynėju Thomasu Walkupu, atvykusiu į Pirėjų praėjusių metų vasarą po karjeros etapo „Žalgiryje“.

Amerikietis prieš susitikimą su savo buvusia ekipa svečiavosi „Žalgiris Insider“ tinklalaidėje #EuroleagueTalks, kur bendravo su „Žalgiris TV“ laidų vedėju Ryčiu Kazlausku.

Pokalbio pradžioje T.Walkupas papasakojo apie šių metų birželį surengtas bendras atostogas Kretos saloje su Pauliaus Jankūno šeima.

„Tuo metu jis buvo žiauriai optimistiškai nusiteikęs dėl naujo karjeros etapo ir turėjo aiškią viziją, kaip viskas turėtų būti. Kai kuriems vyrukams sunku baigti karjerą, bet Pauliui net nereikia pasitraukti nuo komandos, jis visada bus dalis „Žalgirio“. Jis puikiai tinka organizacijai, o organizacija tinka jam. Jis puikiai išmano žaidimą. Po praėjusio sezono jis norėjo pakeisti komandos kryptį ir perdėlioti sudėtį. Paversti klubą į tokį, kuris kovoja ir skina pergales. Manau, kad jam labai smagu būti dalimi viso proceso“, – apie savo buvusio komandos draugo karjeros pabaigą ir naują gyvenimo etapą kalbėjo T.Walkupas.

Praėjusiame sezone „Olympiacos“ gretose Eurolygoje T.Walkupas vidutiniškai rinko po 6,3 taško, po 2,3 atkovoto kamuolio ir po 2,7 rezultatyvaus perdavimo. Su Graikijos klubu krepšininkas laimėjo šalies taurę ir nacionalinį čempionatą bei pasiekė Eurolygos finalo ketvertą, kurio pusfinalyje dramatiškai pralaimėjo Stambulo „Anadolu Efes“.

Tarpsezoniu „Olympiacos“ pasipildė gynėju Isaiah Canaanu, puolėjau Alecu Petersu ir aukštaūgiais Joeliu Bolomboy’umi bei Tariku Blacku.

„Man labai patinka mūsų klubo naujokai. Tapome dar geresni, – tikino buvęs žalgirietis. – Be to, mums padėjo, kad išlaikėme tą patį komandos branduolį. Tai labai svarbu. Pasižiūrėkite į kitus Europos klubus: „Real“, „Barcelona“ ar „Anadolu Efes“ – visi jie ilgus metus išlaiko tą patį branduolį. Atrodo, kad per pirmus mano ketverius metu Eurolygoje „Real“ išlaikė tą pačią sudėtį. Išlaikytas trenerių štabas reiškia išsaugotą sistemą. Tie patys žaidėjai – reiškia stabilumą ir tęstinumą. Mūsų komandoje mėgstame kiekvieną vyruką, mėgaujamės žaidimu tarpusavyje. Tai padeda pasitikti savo jėgomis ir žinoti, kaip gali susiklostyti dalykai dar prieš jiems susiklostant.“

T.Walkupas įvertino ir stipriai sudėtį atnaujinusį Kauno „Žalgirį“. Krepšininko teigimu, žalgiriečiai atrodo žymiai kovingesni bei turėtų patikti klubo sirgaliams.

„Iš pirmųjų žalgiriečių rungtynių su „Maccabi“ gali pasiimti kelis dalykus. Visų pirma, komanda sudaryta iš kovojančių žaidėjų. Komanda turi labai daug kokybės, lyginant su praėjusiu sezonu, kada komanda, įkrisdavo į duobę ir po varžovų spurtų jau nebesugebėdavo stabilizuoti situacijos. Buvo kelios situacijos rungtynėse su „Maccabi“, kai jie sėkmingai išlipo iš duobių ir davė atkirtį, – aiškino T.Walkupas. – Net neabejoju, kad tokią komandą ir nori matyti „Žalgirio“ sirgaliai. Pamenu, kai vieną sezoną Eurolygoje pradėjome santykiu 1-9. Nebuvome labai gera komanda, bet rodėme kovą. Sirgaliai tai vertino ir pirkdavo bilietus į kiekvienas būsimas rungtynes. Ne todėl, kad skynėme pergales, bet todėl, kad visi kovojome iš visų jėgų. Fanų neapgausi. Jie mato, kad tu žaidi iš visų jėgų, mato, kaip žaidi, ar tau rūpi. Todėl šio sezono „Žalgiris“ ne tik turi viską, kad būtų gera komanda, bet ir rodo kovą.“