Walkerio debiutas pažymėtas pergalingu varžovų metimu su sirena

Lonnie Walkeris šiąnakt debiutavo „76ers“ gretose. Jis pralaimėjusiems per 9 žaidimo minutes taškų nepelnė (0/3 trit.) bei atkovojo 2 atšokusius kamuolius. Nugalėtojams Nicas Claxtonas pelnė 16 taškų ir įmetė pergalingą metimą paskutinę sekundę, o Camas Johnsonas surinko 23 taškus Tyrese'as Maxey likus 25 sekundėms pataikė tritaškį, išlygindamas rezultatą 103-103 ir atvesdamas „76ers“ atgal po 17 taškų deficito.

Atrodė, kad rungtynės pasieks pratęsimą, kai Keonas Johnsonas prametė tolimą tritaškį, tačiau N.Claxtonas buvo reikiamoje vietoje ir pelnė pergalingus taškus su sirena, iššaukdamas laukinę „Nets“ šventę aikštėje.

T.Maxey buvo rezultatyviausias Filadelfijos ekipoje su 31 tašku. „76ers“ rungtynes pradėjo pilnos sudėties su „Visų žvaigždžių“ žaidėjais Joeliu Embiidu, Paulu George’u ir Maxey starto penkete.

