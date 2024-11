Walkerio darbą treniruotėse įvertinęs Tautvydas Sabonis: „Pirmas jausmas buvo geras“

Žalgiriečiai dvikovoje Vokietijoje jau galės remtis ir naujoko, Lonnie Walkerio IV, paslaugomis. Apie pirmus įspūdžius iš L.Walkerio pasirodymo kauniečių treniruotėje „Žalgiris Insider“ narių tinklalaidėje pasakojo „Žalgirio“ trenerių štabo atstovas Tautvydas Sabonis.

„Iš pirmos treniruotės daug įspūdžių neprisidarysi. Labiausiai į akis krito jo staigumas – jo pirmas žingsnis yra aukšto lygio. Tas labai džiugina, mūsiškiams buvo sunku stovėti prie jo. Lonnie reikės laiko įsivažiuoti, išmokti derinius ir gynybos sistemas. Priprasti prie visų, bet tas pirmas jausmas buvo geras“, – tvirtino specialistas.

Kauno „Žalgiryje“ jau antrą sezoną iš eilės, jau prasidėjus kovoms, bus bandomas integruoti iš NBA aplinkos atvykęs krepšininkas. Praėjusiame sezone tokiu buvo Edmondas Sumneris, kuris taikėsi prie kitokių matmenų aikštelės ir atskirų taisyklių traktavimo. Su E.Sumneriu dirbęs T.Sabonis papasakojo, kokie yra pirmieji žingsniai norint, kad kitokio krepšinio stiliaus krepšininkas greičiau prisitaikytų Eurolygoje.

„Bandome iškart rodyti pavyzdžiais, ką kiti žaidėjai, atėję iš NBA, darė, kokios buvo klaidos. Jas daro visi, pavyzdžiui, žingsnių taisyklė, pražangos, kamuolio sumušimas. Bandai rodyti, gal ir atrodo nesąmonė, bet Europoje tu negali pats prašyti minutės pertraukėlės. Turi pasakyti tą dalyką, nes žaidėjai dar turi įprotį. Pamenu, kai žaidėme prieš Vitorijos „Baskonia“ jų žaidėjas Daultonas Hommesas gal net dukart bandė prašyti minutės pertraukėlės. Svarbiausia, kad L.Walkeris suprastų, kokia esame komanda, koks mūsų identitetas, kad jis prie to prisitaikytų. Po to viską bandai supaprastinti, kad nebūtų per daug informacijos“, – aiškino T.Sabonis.

Kitas dalykas, kurį jau nuo pirmosios improvizuotos treniruotės su Kauno „Žalgirio“ dublerių žaidėjais Andrea Trinchieri akcentavo L.Walkeriui – rungtynių ir atakos kaina Europoje.

„Vienas dalykas, kurį treneris L.Walkeriui akcentavo jau ir toje treniruotėje su dublerių komandos krepšininkais, kad kamuolys Europoje „sveria“ daugiau nei NBA lygoje. Kiekviena ataka yra svarbi. Kiekvienas metimas turi būti kuo geresnis ir protingesnis. Treneris tą labai akcentavo. Negali mesti bet ko, turi „gerbti“ kamuolį“, – kalbėjo žalgirietis.

T.Sabonis, dar L.Walkeriui esant JAV, susirašinėdamas su būsimu žalgiriečiu, jį supažindino su komandos deriniais. Trenerį maloniai nustebino žaidėjo parodytas noras greičiau perprasti komandos žaidimą.

„Atsimenu, kad jam prieš kelias dienas buvo nusiuntęs mūsų derinių knygą ir jis atrašė po kelių valandų su klausimu, kodėl darome vieną ar kitą dalyką. Tai yra smulkmenos, bet tai džiugina. Ir tas klausimas buvo iš knygos galo, reiškia, jis pravertė visą knygą. Smulkmena, bet reiškia, kad žmogus pasižiūrėjo ir domisi“, – teigė T.Sabonis.

Daugiau T.Sabonio minčių ir atsakymų į sirgalių klausimus jau dabar gali pamatyti visi „Žalgiris Insider“ prenumeratoriai jiems skirtoje tinklalaidėje.