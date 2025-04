Volkanovski dar kartą tapo UFC čempionu: aktyvioje kovoje palaužė Lopesą ir nutraukė jo šešių iš eilės pergalių seriją

Pirmajame raunde kiek geresnis buvo A. Volkanovski, kuris kelis kartus sukrėtė D. Lopesą. Tiesa, ir pats D. Lopesas turėjo gerą momentą, kai atvėrė žaizdą A. Volkanovskiui žemiau dešiniosios akies.

Antrajame raunde A. Volkanovskiui vis stipriau bėgo kraujas iš kirstinės žaizdos, o raundo pabaigoje po dešinės rankos galingo D. Lopeso smūgio A. Volkanovski krito ant žemės, tačiau neprarado budrumo ir sugebėjo atsistoti ant kojų bei užbaigti raundą.

