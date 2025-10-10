Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Vokietijos ir Prancūzijos futbolo rinktinės užtikrintai nugalėjo pasaulio čempionato atrankos varžovus

2025-10-10 23:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 23:41

Vokietijos rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos A grupės rungtynėse 4:0 nugalėjo Liuksemburgo futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Vokietijos rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos A grupės rungtynėse 4:0 nugalėjo Liuksemburgo futbolininkus.

0

Serge’as Gnabry rungtynių pradžioje nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo žaidimą ranka ir rezultatas išliko nepakitęs. Davidas Raumas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė Vokietijos rinktinę į priekį 1:0. Joshua Kimmichas sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir padvigubino pranašumą 2:0. Tuo tarpu Dirkas Carlsonas buvo nubaustas už pražangą raudona kortele ir Liuksemburgo futbolininkai liko žaisti dešimtyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Gnabry antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0. Netrukus J. Kimmichas antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir dar labiau padidino vokiečių pranašumą 4:0.

Tuo tarpu D grupės susitikime Prancūzijos rinktinė3:0 nugalėjo Azerbaidžano futbolininkus. 

Iš varžovų gynybos išsilaisvinęs Kylianas Mbappe pirmojo kėlinio pabaigoje nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė Prancūzijos rinktinę į priekį 1:0.

Adrienas Rabiotas sužaidus kiek daugiau nei valandą smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0. 

Florianas Thauvinas rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį ir šio susitikimo rezultatas tapo net 3:0.

 

 

