Vokietijoje – „Bayern“ pergalė ir dar vienas Roberto Lewndowskio rekordas

Thomas Mulleris 7-ąją minutę pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir nukreipęs jį į vartus išvedė „Bayern“ į priekį 1:0.

Dayotas Upamecano 57-ąją minutę puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.

Leroy’us Sane 59-ąją minutę puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir šių rungtynių rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

Robertas Lewandowskis rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį, o „Bayern“ iškovojo triuškinamą pergalę 4:0.

Beje, įvartį pelnęs R.Lewandowkis pagerino legendinio puolėjo Gerdo Mullerio pasiekimą – per kalendorinius metus Vokietijos čempionate pasižymėjo net 43 sykius.

ROBERT LEWANDOWSKI BREAKS THE RECORD FOR THE MOST BUNDESLIGA GOALS IN A CALENDAR YEAR 🚨



