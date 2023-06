Visų laikų smiginio pasaulio taurės rekordą pagerinę lenkai eliminavo lietuvius

Lenkai mačą pradėjo tiesiog įspūdingai. Per pirmus 2 legus lenkų trijų strėlyčių taškų vidurkis gerokai viršijo 100 ir lietuviai net negavo progos „užsidaryti“. Panaši istorija kartojosi ir trečiajame lege. Lenkai rinko taškų maksimumą ir lege panaudojo vos 12 strėlyčių. Lietuviai vėl negavo nė vienos progos „uždaryti“. Ketvirtajame lege lenkai buvo per vieną metimą nuo pergalės, bet nepataikė į lentos centrą.

Tada lietuviai pagaliau gavo progą „užsidaryti“ – D.Labanauskas trečiu bandymu pataikė į „dvigubą 20“. Penktajame lege lenkai vėl žaidė kaip iš natų. Lietuviai paleido varžovus toli į priekį ir negavo progos „užsidaryti“. Lenkų trijų strėlyčių taškų vidurkis šiame mače siekė 118,1 (lietuvių – 86,75).

Tai – visų laikų PDC pasaulio taurės rekordas. Lenkai pagerino 2014 m. legendinių olandų Michaelo van Gerweno ir Raymondo van Barneveldo pasiektą rezultatą (117,88 tšk. vidurkis).

Lenkai tapo grupės nugalėtojais ir pelnė vienintelį kelialapį į aštuntfinalį. Lietuviams turnyras baigėsi.

POLAND SMASH THE RECORD! 🇵🇱😱



A jaw-dropping performance from Poland's Krzysztof Ratajski and Krzysztof Kciuk sees them average 118.10, smashing the World Cup record!



📺 https://t.co/HgMD2ZD0g1#WorldCupofDarts | Group G pic.twitter.com/sffRNI003v