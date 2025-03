Visas 40 minučių žaidęs Marčiulionis pakartojo asmeninį rekordą – tampa vis geresniu snaiperiu

Įžaidėjas iš Lietuvos šiame mače sulaukė išskirtinio vyriausiojo trenerio Randy Bennetto pasitikėjimo ir žaidė visas 40 minučių. Per jas vilnietis pelnė 25 taškus (3/6 dvit., 4/6 trit., 7/8 baud.), atkovojo 3 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.

Keturis tolimus metimus pataikęs A. Marčiulionis taip pat pakartojo savo įmestų tritaškių rekordą, o iš toli šį sezoną atakuoja geru 34,4 proc. taiklumu. Tuo tarpu pirmajame savo sezone NCAA jo tritaškių taiklumas tesiekė 18,3 proc, antrajame - 25 proc.

Tai jau ketvirtas įžaidėjo sezonas už Atlanto, o trečiajame jis metė tokiu pačiu procentu kaip ir šiemet (34 proc. trit.).

