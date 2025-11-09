 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Virtus“ po įtemptos kovos nugalėjo „Una Hotels“

2025-11-09 21:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 21:35

Eurolygoje tris pastaruosius pralaimėjimus susirinkusi Bolonijos „Virtus“ (6/1) gali kiek pasigerinti nuotaiką Italijos lygoje, kur namuose 80:78 (17:17, 18:15, 21:19, 24:27) nugalėjo Emilijos Redžo „Una Hotels“ (2/5) klubą.

L.Vildoza buvo tarp rezultatyviausių

0

Bolonijos ekipai 21 tašką rinko Mattas Morganas, 15 – Danielis Hackettas, 11 – Mouhametas Dioufas (9 atk. kam.), 10 – Luca Vildoza.

„Una Hotels“ 27 taškus pelnė Jaime Echenique (6 atk. kam.), anksčiau žaidęs Vilniuje, 20 – Troy‘us Caupainas, 15 – Jaylenas Barfordas.

Kitą savaitę „Virtus“ priims Stambulo „Anadolu Efes“ ir keliaus pas Barselonos „Barcelona“.

