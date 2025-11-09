„Virtus“ po įtemptos kovos nugalėjo „Una Hotels“

Bolonijos ekipai 21 tašką rinko Mattas Morganas, 15 – Danielis Hackettas, 11 – Mouhametas Dioufas (9 atk. kam.), 10 – Luca Vildoza.
„Una Hotels“ 27 taškus pelnė Jaime Echenique (6 atk. kam.), anksčiau žaidęs Vilniuje, 20 – Troy‘us Caupainas, 15 – Jaylenas Barfordas.
Kitą savaitę „Virtus“ priims Stambulo „Anadolu Efes“ ir keliaus pas Barselonos „Barcelona“.
