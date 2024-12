„Virtus“ įspūdingai nukovė Tado Sedekerskio atstovaujamą „Baskonia“

Italijos klubas prieš tai buvo pralaimėjęs šešis mačus paeiliui.

T.Sedekerskis per 31 minutę pasižymėjo 8 taškais (4/4 dvit.), 5 atkovotais kamuoliais, 2 rezultatyviais perdavimais, išprovokuota pražanga, klaida, 2 pražangomis ir 13 naudingumo balų.

Rungtynės buvo atkaklios. Nė vienai ekipai nebuvo pavykę įgyti dviženklio pranašumo, o mačo nugalėtojas sprendėsi paskutinėmis akimirkomis.

Likus žaisti 12 sekundžių, po Kamaro Baldwino baudų metimų baskai pirmavo 4 taškais (76:80). Po 6 sekundžių du taškus pelnė Andrejus Grazulis (78:80).

Likus 4 sekundėms, Nikolaos Rogkavopoulosas stojo prie baudų metimo linijos, bet pataikė tik kartą ir suteikė vilties varžovams (78:81).

Šie tuo pasinaudojo. Willas Clyburnas smeigė tritaškį su pražanga ir paskutinę sekundę persvėrė rezultatą – 82:81. Baskus gelbėti dar bandė K.Baldwinas, bet jo tolimas šūvis tikslus nebuvo.

