Vimbldono drama: Putincevos išgąstis dėl „pavojingo“ sirgaliaus ir triuškinantis pralaimėjimas

Beviltiškai šių metų turnyre pasirodė Kazachstanui atstovaujanti rusė Julija Putinceva (WTA-33). Ji per 44 minutes net 0:6, 0:6 buvo sutriuškinta amerikietės Amandos Anisimovos (WTA-12).

Dar pačioje mačo pradžioje J. Putinceva kreipėsi į bokštelio teisėją ir skundėsi vieno iš sirgaliaus elgesiu. Ji minėtą faną išvadino „bepročiu“ ir sakė, kad jis „kelia pavojų“.

„Gal galite jį išvesti? Aš nežaisiu, kol jo čia neliks. Tie žmonės yra bepročiai, jie pavojingi“, – sakė J. Putinceva.

Tada tenisininkė parodė, kurį asmenį reikia išvesti lauk. Anot J. Putincevos, tai buvo žaliai apsirengęs asmuo. J. Putincevai buvo pasakyta, kad situacija tuoj bus išspręsta ir kad ji gali tęsti žaidimą. Visgi, tenisininkė pareiškė, kad nenori žaisti tol, kol nepamatys, jog minėtas fanas tikrai išvestas lauk.

„Išveskite jį lauk, galbūt jis turi peilį!“, – sakė J. Putinceva.

Vėliau J. Putinceva pratęsė mačą, bet žaidė taip beviltiškai, kad nesulaikė ašarų, o su žurnalistais bendrauti atsisakė.

Vos prieš kiek daugiau nei savaitę J. Putinceva nuskambėjo dėl savo elgesio WTA 500 serijos turnyre Vokietijoje. Po pralaimėjimo J. Putinceva nebuvo nusiteikusi gražiai atsisveikinti su Maria Sakkari. Rusė greitai paspaudė ranką graikei, net nepažiūrėjo M. Sakkari į akis ir ėjo pasiimti savo daiktų.

Graikei toks varžovės elgesys nepatiko, o J. Putinceva tuomet sarkastiškai nusilenkė varžovei.

„Pradėk elgtis kaip žmogus“, – atsakė M. Sakkari, o J. Putinceva atkirto, kad tai ir darė bei pasiūlė pačiai M. Sakkari pasižiūrėti į veidrodį.

„Tu niekam nepatinki. Spausdama varžovei ranką turi žiūrėti jai į akis“, – J. Putincevą mokė M. Sakkari.

J. Putinceva tada dar kartą nusilenkė varžovei ir paliko kortą.

one thing about putintseva she never disappoints with the handshake lol pic.twitter.com/qrfDLXDmKu