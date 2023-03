Vimbldono čempionatas įsileis Rusijos ir Baltarusijos sportininkus

Uždraudus 2022 m. dalyvauti visuose britų turo renginiuose, šiemet Rusijos ir Baltarusijos žaidėjai privalės pasirašyti neutralumo susitarimus, draudžiančius reikšti paramą Rusijos invazijai į Ukrainą, gauti finansavimą iš Rusijos ar Baltarusijos valstybės ir remiamos jų vyriausybių finansuojamos organizacijos. Žaidėjai neprivalės kritikuoti savo vyriausybių.

BREAKING 🚨



WIMBLEDON AND LTA LIFT BAN ON RUSSIAN AND BELARUSIAN PLAYERS.



All players, including Russians and Belarusians, will have the opportunity to compete at Wimbledon and LTA events this summer. To take part in the events, they will need to sign neutrality declarations. pic.twitter.com/ptr8nQGc2C