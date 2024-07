Vimbldone – Janniko Sinnerio dominavimas ir vos amerikietį įveikęs Carlosas Alzarazas

Italas žaidimo ritmą pajautė labai greitai ir laimėjo pirmus 5 mačo geimus (5:0). Antrajame sete M.Kecmanovičius rimčiau priešinosi favoritui. J.Sinneris nerealizavo „break pointo“ trečiajame geime, o atitrūkti sugebėjo tik devintajame geime. Tiesa, pats M.Kecmanovičius per pirmus du setus „break pointų“ apskritai neturėjo.

J.Sinnerio dominavimas tęsėsi ir trečiajame sete. Italas laimėjo dar dvi varžovo padavimų serijas ir triuškino serbą. M.Kecmanovičius vienintelio savo „break pointo“ per visą mačą laukė iki paskutinio geimo, bet tą progą iššvaistė.

Sinner into the second week 👏



The No.1 seed was ruthless as he defeated Miomir Kecmanovic 6-1, 6-4, 6-2 🇮🇹#Wimbledon pic.twitter.com/pWpDtWQ4Ua