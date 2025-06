Vilnius 5000 varžybose – Valinčiaus ir Bertašiaus kova dėl Lietuvos rekordų lengvosios atletikos stadione

Bėgimo klubas „Love Streams Running“ kartu su Lietuvos lengvosios atletikos federacija (LLAF) kviečia į išskirtines „Vilnius 5000“ varžybas. Elito sportininkus čia vilioja piniginiai prizai, mėgėjus – reto formato Lietuvai varžybos ir bėgimas šalia elitinių atletų.

Vyrų elito varžybose visų akys kryps į du Lietuvos rekordininkus – 1000, 1500 ir 1 mylios Lietuvos rekordų savininką Simą Bertašių bei 10 km bėgimo plentu rekordą šiemet dukart gerinusį Giedrių Valinčių.

S. Bertašius jau yra bėgęs „Vilnius 5000“ varžybose 2021 metais ir čia užfiksavo asmeninį šios rungties rekordą – 13:48.96 min. G. Valinčius karjeroje greičiausiai 5000 m stadione yra įveikęs per 13 min. ir 46 sek.

S. Bertašiaus rezultatas yra „Vilnius 5000“ varžybų rekordas, už kurio pagerinimą laukia 500 eur piniginis prizas. Tačiau dar svarbesnis ir siekiamas rezultatas – vadinamasis „all-comers“ rekordas. Tai yra greičiausias pasiektas laikas Lietuvos teritorijoje. Šis priklauso baltarusiui Valentinui Zotovui (13:40.00), tad jį pagerinti lietuviui yra tikras garbės reikalas. Už tai varžybų organizatoriai žada atskirą 500 eur čekį.

„Pagrindinis mano tikslas yra pagerinti asmeninį rezultatą. Subėgęs geriausią rezultatą gyvenime sau įrodai, kad tobulėji ir eini gera linkme. Tada per daug negali skųstis. Čia yra pirmas tikslas. Antras tikslas – įveikti 13:40 min. ribą. Tai antras ir svarbiausias tikslas, ką padaryti būtų garbė. Tai ne Lietuvos rekordas, bet norėčiau parodyti gerą laiką Lietuvos teritorijoje.

Yra tokių, kurie kritiškai žiūri į geriausius laikus užsienyje. Kai užfiksavau Valensijoje Lietuvos rekordą, kažkas sakė, kad čia ne Lietuvos rekordas – ten oras geresnis ir pan. Aišku, žiūrint realistiškai – bus tikrai sunku, nes nėra daug panašaus pajėgumo atletų“, – apie rekordų vaikymąsi kalbėjo G. Valinčius.

„Kaip visada varžaisi su savimi ir savo rezultatais, tikslas yra pagerinti savo asmeninį rekordą, kuris šiose varžybose 2021 m. ir yra užfiksuotas. Turėtų būti smagus sugrįžimas ir bandymas pasiekti savo rekordą“, – sakė S. Bertašius.

Varžybos „Vilnius 5000“ pirmą kartą suorganizuotos 2020 m., kai Lietuvą buvo sukausčiusi koronaviruso pandemija, kurios apribojimai draudė rengti bet kokius viešus renginius. Kai tik pradėta leisti organizuoti varžybas, šis renginys buvo pirmos oficialios lengvosios atletikos ir bėgimo varžybose Lietuvoje. Nuo tada renginys kasmet auga ir stiprėja, o šiemet čia startuos jau gerokai per 100 bėgikų.

Varžybos vyksta išskirtiniu formatu, kuriame viename stadione bėga ir elitiniai atletai, ir mėgėjai, kurių tikslai kur kas „žemiškesni“. Tačiau varžybų atmosfera ir startas stadione kone garantuoja, kad net ir bėgimo mėgėjas čia įveiks greičiausius 5000 metrų gyvenime.

„Mūsų su Giedriumi dvikovoje galima tikėtis aukšto rezultato. Jei aplinkinėse distancijose, trumpesnėse ar ilgesnėse, rekordai vis pajudinami ir pastumdomi, 5000 m distancija stadione yra ilgai užsigulėjusi. Net nežinau, gal koks Mindaugas Pukštas paskutinį kartą bėgo geresniu rezultatu. Norėtųsi tikėtis, kad kažkuris iš mūsų ar mes abu prabėgsime rezultatu, kuris bus vertas dėmesio. Labai tikiuosi, kad mūsų dvikovoje bus pasiekti du asmeniniai rekordai“, – kalbėjo S. Bertašius.

Žinoma, Simas ir Giedrius pasvajoja ir apie dar geresnius rezultatus. Būtent 5000 metrų distancijoje stadione vis dar nepajudinamu išlieka vienas seniausių Lietuvos lengvosios atletikos rekordų. Legendinis Aleksandras Antipovas dar 1979 m. distanciją įveikė per 13:17.9 min.

Už Lietuvos rekordo nuvertimą „Love Streams Running“ klubas įsteigė 1000 eur premiją, tačiau iki jos kelias sunkus, o varžybų organizatorius Arnas Gabrėnas sako, kad bent jau šiemet Lietuvos rekordas greičiausiai nekris: „Suprantame, kad šiemet Lietuvos nacionalinio rekordo tikriausiai nebus, bet mūsų svajonė yra, kad kada nors būtent čia jis būtų pagerintas.“

„Kai bėgi dviese, pirmiau pradedi galvoti apie laimėjimą, be to, dviese bėgant abu turi pasidalinti vadinamąjį vedimą, kai bėgi priekyje, užstoji vėją kitam ir pan. Norėdami labai aukšto rezultato abu turime to norėti ir koncentruotis ne į laimėjimą.

Galvojome apie pacerį, kuris pradžioje padėtų išlaikyti reikiamą tempą, bet Lietuvoje nelabai turime, kieno paprašyti. Mums reikia žmogaus, kuris 3 km įveiktų per maždaug 8:12 min. – nelabai turime tokių Lietuvoje“, – apie greitų varžybų subtilybes pasakojo G. Valinčius.

Vis dėlto neseniai iš JAV po studijų grįžęs atletas ir Lietuvos rekordininkas nekantriai laukia „Vilnius 5000“ starto, nes jau yra girdėjęs apie išskirtinę varžybų atmosferą.

„Kad ir koks rezultatas bus pasiektas, smagu, kad Lietuvoje atsiranda vis aukštesnio lygio varžybų – tiek „Vilnius 5000“, tiek „Cosma“ taurė – kur ieškoma pacerių, tikimasi gerų rezultatų. Kas dar labai svarbu – gera atmosfera. Ką tik buvau gerose varžybose Londone, kur pilna žmonių, visi stovi stadione ir tu bėgi vos ne tokiame tunelyje. Tas palaikymas ir atmosfera užveda ir suteikia daug jėgų. Esu matęs buvusių „Vilnius 5000“ momentų, man atrodo labai faina, primena varžybas JAV, kur esu bėgęs. Daug žmonių, vakaro prietema, gera muzika, kažkokie pašaliniai renginiai.

Labai smagu, negalvojau, kad kažkada Lietuvoje turėsime kažką panašaus. Labai to laukiu Jeigu parodysime gerus rezultatus šiemet – kitais metais bus lengviau pasikviesti gerų bėgikų. Kuo daugiau stiprių varžovų – tuo bėgti yra lengviau, tad tikiuosi, kad laikui bėgant kasmet šiose varžybose galėsiu galvoti apie asmeninio rezultato pagerinimą“, – pasakojo G. Valinčius.

„Vilnius 5000“ varžybos birželio 8 dieną Vingio parko lengvosios atletikos stadione startuos nuo būsimų olimpinių čempionų varžybų – 15:30 val. startuos „Fullgaz Academy“ vaikų bėgimo dvikovė. Vėliau į startą stos mėgėjai, estafetės bėgikai, o vakaro vinimi taps elito kovos.