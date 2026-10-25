Vilniečių revanšo siekis: „Juventus“ – „Rytas“ (GYVAI)

Utenos „Juventus“ (3/3) savo arenoje priims Vilniaus „Rytą“ (3/1).
Tai taps pirmu komandų susitikimu nuo gegužės 23-osios, kai uteniškiai sensacingai eliminavo vilniečius ketvirtfinalyje.
„Rytas“ nuo to mūšio išlaikė didesnę dalį sudėties, tačiau trenerio kėdėje Giedrių Žibėną pakeitė Nedas Pacevičius. Tuo tarpu „Juventus“ vairininku išliko Laimonas Eglinskas.
Rungtynės Utenoje startuos 16.50 val.
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