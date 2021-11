Vilniaus „7bet-Hockey Punks“ kapitonas Rokas Bacevičius: „Taikomės tik į aukso medalius“

Komentuodamas ateinančią dvikovą „7bet-Hockey Punks“ kapitonas gynėjas Rokas Bacevičius prisiminė ir neseniai praūžusias vilniečių namų rungtynes su Elektrėnų „Energija“, pasibaigusias „pankų“ pergale rezultatu 7:3. Dvikova tai pat buvo įsimintina ir dideliu žiūrovų susidomėjimu – komandas palaikė apie 1500 žmonių.

„Rungtynės buvo geros – geros ir ta prasme, kad jas laimėjome. Įtampos netrūko, pirmą kėlinį baigėm rezultatu 0:0. Turėjome tikrai nemažai žiūrovų arenoje, iš jų pusės irgi girdėjome atsiliepimų, kad rungtynės buvo įdomios, nes laikėsi iki antro kėlinio įtampa, kol galiausiai pavyko realizuoti progas. Rezultatui tapus 4:0 mums patiems jau tapo lengviau žaisti. Žinojome, kad laukia sunkios rungtynės – joms atitinkamai nusiteikėme, stengėmės vykdyti trenerio planą ir tas puikiai pavyko.

Norėčiau tikėti, kad šis sezonas man įsimintiniausias bus ne dėl to, kad atstovavau rinktinei, ne dėl to, kad jisai man devintas (komandos sudėtyje), bet dėl to, kad šiemet taikomės tik į aukso medalius.

Šiandien mes, aišku, su komanda tikimės pergalės. Ten jauna komanda, energinga, bėganti, turinti greitas kojas. Kiekvieną kartą laukia intriga, kas bus paruošta, ko galime tikėtis. Kausimės ir tikėkimės, kad mūsų patirtis bus reikšmingesnė šiame mače.“

Šiandienos rungtynes žiūrovai Vilniaus „Pramogų arenoje“ galės stebėti nemokamai.