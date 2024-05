Vilius Gaubas nepasinaudojo unikalia proga aplenkti Rafaelį Nadalį

V.Gaubas mačą pradėjo galingai (3:0), bet penktajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją. Jau kitame geime lietuvis susigrąžino iniciatyvą, tačiau netrukus prarado pranašumą (4:4). Likusią seto dalį vyko lygi kova, todėl prireikė pratęsimo. Jame V.Gaubas pirmasis įgijo 2 taškų persvarą (5:3), tačiau nuo to momento pralaimėjo atkarpą net 0:4.

Return to sender 🚀



Vilius Gaubas with a great forehand pass off the smash from Masur in Augsburg#ATPChallenger pic.twitter.com/ActfUgM9Ox

