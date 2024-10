Vilius Gaubas ir toliau neranda savojo žaidimo ant grunto – pralaimėjo „Challenger“ turnyro aštuntfinalyje

Centriniame korte kova vyko 67 minutes. Tiesa, dėl lietaus mačo pradžia vėlavo maždaug valandą. Lietuvis po antrųjų savo padavimų pelnė tik 32 proc. galimų taškų (italas – 50 proc.).

Iš paskutinių penkių varžybų ant grunto lietuvis laimėjo tik sykį.

Braga Ch R2: Bro. Simply too good 🫠 Andrea Pellegrino d. Vilius Gaubas 6-2, 6-1.



A lot of errors from V. Gaubas' half, and A. Pellegrino took advantage of that. Okay, love the droppers toward the end tho 🤌



