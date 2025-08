Vilius Gaubas dramatiškai nusileido Olle Wallinui ATP „Challenger“ ketvirtfinalyje

Dėl lietaus šeštadienį mačo tęsinys vėlavo ne vieną valandą. Galiausiai, tenisininkams grįžus į kortą, V. Gaubas nesugebėjo realizuoti „set pointo“ ir atsidūrė per tašką nuo iškritimo (6:7). Tuomet lietuvis 2 kartus sėkmingai sužaidė savo padavimų metu (8:7), bet ir vėl nerealizavo „set pointo“. O. Wallinas čia pat gavo antrą „match pointą“ (8:9) ir taip pat savo progą iššvaistė. V. Gaubas po dviejų taškų savo padavimų metu vėl atsidūrė per tašką nuo laimėto seto (10:9). O. Wallinas į tai atsakė galingu padavimu (10:10), o netrukus gavo dar vieną „match pointą“ (10:11). Deja, lemiamu metu nuo V. Gaubo nusisuko sėkmė. O. Wallinas smūgiavo į tinklą, bet kamuoliukas peršoko į V. Gaubo aikštės pusę. Lietuvis tuomet nebegalėjo suspėti prie kamuoliuko ir švedas šventė pergalę. V. Gaubas tuomet dar piktai smūgiavo kamuoliuką aukštai į orą.

V. Gaubas mačą pralaimėjo rezultatu 6:7 (4:7), 6:7 (10:12). Šie 2 setai užsitęsė net 2 valandas 15 minučių.

REKLAMA

REKLAMA

Lemiamas taškas:

V. Gaubas šiame mače pralaimėjo visus 10 „break pointų“, o O. Wallinas – visus 4. Per visą mačą lietuvis pelnė 105 taškus, švedas – 106. Lietuvis atliko daugiau neatremiamų padavimų (13 prieš 4), darė mažiau neišprovokuotų klaidų (32 prieš 53), bet to buvo per maža.

REKLAMA

Atnaujinta 15.30 val. Gaubas ir Wallinas apšilinėja. Kituose kortuose mačai jau prasidėjo.

Atnaujinta 15.15 val. Mačas turėtų būti pratęstas po maždaug 15 min.

Atnaujinta 14.15 val. Geriausiu atveju mačas bus pratęstas po pusvalandžio.

Atnaujinta 13.45 val. Panašu, kad mačo nepavyks pratęsti planuotu laiku. Hagene vėl lyja.

Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

O. Wallino pasiekimai vyrų tenise iki šiol yra gana kuklūs. Jis nemažą karjeros dalį praleido už Atlanto, kur žaidė NCAA studentų turnyruose, todėl retai startuodavo profesionalų turnyruose.

REKLAMA

REKLAMA

Per karjerą švedas yra laimėjęs 4 ITF vyrų vienetų turnyrus, o ATP reitinge šiuo metu užima sau rekordinę vietą. Tiesa, jau aišku, kad po turnyro Hagene O. Wallino ATP reitinge lauks naujos aukštumos.

Šiame sezone O. Wallinas jau laimėjo ITF turnyrą Ispanijoje, Vengrijoje pasiekė finalą, o Prancūzijoje ir Švedijoje – pusfinalius.

ATP „Challenger“ ture iki šios savaitės turnyro Hagene O. Wallinas niekada net nebuvo patekęs į pagrindinį etapą. Tiesa, savo potencialą švedas jau demonstravo praėjusį mėnesį, kai vos nepateko į ATP 250 turnyro Švedijoje pagrindinį etapą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Gaubui atiteko12 ATP vienetų reitingo taškų bei 2635 eurai.

V. Gaubas artimiausiu metu praras net 75 pernai iškovotus ATP reitingo taškus, tad jam šiomis savaitėmis reikia gerų pasirodymų, norint stipriai nenukristi žemyn.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Hagene prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.