Viename didžiausių pasaulio regbio-7 renginių Dubajuje – neįkainojama patirtis Lietuvos teisėjams

Kaip kviestiniai svečiai į šią regbio fiestą buvo atvykę du Lietuvos teisėjai – Vaidotas Girdvainis ir Rimantas Zeringis. Jie tik turėjo teisėjauti rungtynėse, bet ir gilino savo žinias teorinėse paskaitose, aptarimuose su geriausiais pasaulio regbio specialistais.

Tokią neeilinę galimybę Lietuvos arbitrams suteikė Lietuvos regbio federacijos (LRF) užsimezgęs bendradarbiavimas su Bristolio regbio teisėjų asociacija (Anglija). Šį bendradarbiavimą iniciavo geras Lietuvos regbio draugas, pietų afrikietis Richardas de Jaggeris.

Festivalis Dubajuje truko tris dienas. Iš viso buvo suorganizuota net 16 skirtingo lygio turnyrų – čia žaidė moksleiviai, moterys, mėgėjai, veteranai ir profesionalai. Programą sudarė ne tik regbio varžybos, bet ir netbolo turnyrai bei įvairūs koncertai ir kitos atrakcijos.

Šalia Dubajaus esančioje dykumoje yra įrengtas didžiulis regbio aikštynas su aštuoniomis regbio aikštėmis. Pasaulio regbio-7 serijos varžybas čia stebi keliasdešimt tūkstančių žiūrovų.

V. Girdvainis ir R. Zeringis į Dubajų atvyko keliomis dienomis anksčiau. Viena diena buvo skirta adaptacijai, kita – susipažinimui su varžybų vieta bei būsima paskyrimų tvarka.

„Kas buvo labai netikėta, tai – jėgų paskirstymas trims dienoms. Kiekvienoms rungtynėms buvo sudaroma vis nauja teisėjų brigada. Kepinant beveik 35 laipsnių karščiui, reikėdavo teisėjauti etapais – du kartus šoniniu arbitru ir vieną sykį aikštėje. Vėliau seka trumpa pertrauka ir vėl tas pats ratas. Taip visas tris dienas. Fizinis krūvis tikrai buvo labai didelis“, - pasakojo V. Girdvainis.

Visgi su tuo krūviu susidoroti padėjo aukščiausio lygio organizacija. Poilsio ir maitinimo sąlygos buvo idealios, teisėjai galėjo naudotis ir visomis atsigavimo priemonėmis – teipavimais, masažais ir t.t.

Įdomu tai, kad šalia 75 Dubajuje dirbusių teisėjų buvo dar 40 juos administruojančių žmonių. Dvejose aikštėse buvo filmuojama, o viskas buvo sudėliota taip, kad jose turėtų galimybę pateisėjauti visi. V. Girdvainis prisimina, kad po kiekvienų rungtynių praėjus vos pusvalandžiui, teisėjai gaudavo iš specialistų atrinktus momentus, kuriuose paaiškinamos klaidos arba žarstomi pagyrimai už tinkamai atliktus veiksmus.

Nors nebuvo lengva atlaikyti tokį teisėjavimo krūvį, V. Girdvainis pastebi, kad lietuvių teisėjavimo yra gana aukštas. Tiek jis, tiek R. Zeringis gavo nemažai gerų atsiliepimų. Jie džiaugiasi, kad Lietuvos regbis pasaulyje jau yra žinomas. V. Girdvainis liko maloniai nustebęs, kad patys regbio fiestos Dubajuje dalyviai prisimena Lietuvos regbio-7 rinktinę, žino jos pasiekimus.

Iš tokios išvykos bei įgautos patirties, be jokios abejonės, Lietuvos teisėjai turės ką perduoti mūsų šalies regbio bendruomenei bei arbitrams. V. Girdvainis yra LRF teisėjų kolegijos pirmininkas, todėl sieks, kad gimtinėje teisėjavimo lygis toliau augtų.

Bene svarbiausias dalykas, kuris buvo akcentuojamas Dubajuje – regbio-7 skirtumai nuo didžiojo regbio-15. Regbyje-7 vyrauja greitesnis žaidimas, todėl ir teisėjų sprendimų priėmimas turi būti greitesnis.

„Didelio atotrūkio mes gal neturime, tiesiog pas mus mažai praktikos. Regbio-7 sezonas Lietuvoje yra labai trumpas. Gera dalis yra ta, kad Dubajuje sutikome daug teisėjų trenerių, todėl tikrai pritaikysime Lietuvoje tą praktiką, kurią įgavome“, - teigė V. Girdvainis.

Apie tokį iššūkį kalbėjo ir R. Zeringis: „Dubajuje teko teisėjauti antrojo vyrų diviziono mačui ir tai buvo sunkiausios rungtynės per visas tris dienas. Teko labai greitai persiorientuoti į regbį-7. Lietuvoje paskutinės regbio -7 rungtynės buvo sužaistos dar gegužės mėnesį, o iki rudens vyko tik regbio-15 mačai. Be to, supratau, kad reikia tolygiau paskirstyti fizines jėgas, mat besibaigiant mačui jau šiek tiek ėmė trūkti kvapo.“

V. Girdvainis sako, kad Lietuvoje sunkiausia yra užauginti ir išlaikyti jaunus teisėjus. Jeigu atsirastų daugiau norinčių, tai žinių bei sąlygų jiems tobulėti ir augti tikrai bus užtektinai.

„Reikia visos regbio bendruomenės įsitraukimo ir pagalbos. Dabar visi labai mėgsta kritikuoti teisėjus, ieško klaidų ir jas aptarinėja. Teisėjai neužauga per metus, tam reikia daug metų“, - pabrėžė V. Girdvainis.

Europos regbio federacijos („Rugby Europe“) atstovai pažadėjo, kad lietuviai toliau bus kviečiami į tarptautinius turnyrus. Tai reiškia, kad lietuvių lygis atitinka europinius reikalavimus. Taip pat išlieka galimybė ateityje į tokią didžiulę regbio šventę Dubajuje išsiųsti ir kitus Lietuvos teisėjus, todėl ypač jaunesniems arbitrams tai gali būti vienas iš motyvacijos užtaisų.

Negana to, lietuviai, dėka LRF ir Bristolio regbio teisėjų asociacijos bendradarbiavimo, bus kviečiami teisėjauti į varžybas Bristolyje bei į pasaulines vaikų žaidynes („United World Games“).