Aiškėja kraupios kūdikių nužudymo JK detalės: įtariama, kad lietuvių pora slėpė dvynius

Jungtinės Karalystės žiniasklaidoje pasirodė pranešimai apie Pietų Velse rastus negyvus du kūdikius. Įtariama, kad šie buvo dvyniai.

Į įvykio vietą policija atvyko šiek tiek po 20 valandos. Teigiama, kad vietos policija jau pradėjo tyrimą dėl įvykusio nusikaltimo. Be to, pranešama, kad įtariamaisiais sulaikyti yra du lietuviai – 47 metų vyras ir 29-erių jo partnerė.

Taip pat sulaikytas yra ir trečiasis įtariamasis. Policininkai teigia, kad trijulė buvo apklausta dėl įtarimų slepiant vaikus. Pietų Velso policijos atstovė patvirtino, kad šiuo metu įtariamieji vis dar yra tebelaikomi areštinėje, rašoma dailymail.co.uk.

Liudininkų parodymai

Liudininkai teigia, kad pastarosiomis savaitėmis jie buvo pastebėję, kaip į įtariamųjų namą buvo pristatomos siuntos, susijusios su kūdikių žaislais. Be to, kaimynai tikina, kad sužinojus apie tai, kas įvyko, juos ištiko šokas.

25 metų Maria Jones „Mail Online“ pasakojo: „Vedžiau šunis pasivaikščioti, kuomet pamačiau atvykstančius policijos automobilius. Iš viso prie namų buvo apie 10 transporto priemonių, įskaitant teismo ekspertizės furgonus.

Policininkai daug klausinėjo apie kaimynus. Iš tiesų, jie atrodė draugiški, tačiau, kadangi nei vienas iš jų nekalbėjo angliškai, buvo sunku susibendrauti. Labai gerai jų nepažinojau, tačiau pasisveikindavome ir tiek. Net nežinojome jų vardų.“

Taip pat liudininkai teigia, kad kūdikiai buvo atrasti visai atsitiktinai, nes į vietą atvykusi policiją čia buvo iškviesta dėl visai kitų reikalų. Kaimynai priduria, kad pastaruoju metu nebūtų pastebėję, jog jų sulaikyta kaimynė galėjo būti nėščia. Jie taip pat negirdėjo jokių kūdikių riksmų ar verksmų.

Prašo pagalbos

Miesto tarybos vadovas Huw Davidas sakė: „Tai šokiruojančios ir tragiškos naujienos. Wildmill gyventojai bendradarbiauja vieni su kitais ir palaiko, kol Pietų Velso policija atlieka tyrimą.

Taryba siūlo policijai visapusį bendradarbiavimą ir primena žmonėms, kaip svarbu išlikti ramiems ir vengti spekuliacijų, kol vyksta tyrimas.“

Tarybos vadovo kolega Marcas Attwellas pridūrė: „Tai varginantis įvykis, todėl prašome visus, turinčius informacijos, susisiekti.“

Be to, vietos policijos pranešime teigiama: „Pietų Velso policija pradėjo tyrimą po to, kai šeštadienio, lapkričio 26 d., vakarą Wildmill mieste, buvo rasti dviejų kūdikių kūnai.

Pareigūnai į įvykio vietą atvyko po 20 valandos. Du 37 ir 47 metų vyrai bei 29 metų moteris buvo sulaikyti dėl įtariamo vaiko gimimo slėpimo ir tebėra policijos areštinėje. Tyrimas vyksta ir toliau, todėl detektyvai nori išgirsti visus, turinčius informacijos.

Kiekvienas, turintis bet kokios informacijos, taip pat gali susisiekti su mumis vienu iš šių būdų, nurodydamas nuorodos numerį 399650.“