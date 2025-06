Verhoevenas neabejoja: Maslobojevas prieš Vachitovą pralaimėtų kovoje dėl „Glory“ diržo

Iš karto po S. Maslobojevo pergalės į ringą žengė ir sunkiasvoriai. Pagrindinėje turnyro kovoje 4011 dienų arba beveik 11 metų „Glory“ čempionu esantis 36-erių metų Nyderlandų kikbokso legenda Rico Verhoevenas (66-10, 21 nokautas) dominavo nuo kovos pradžios iki galo ir vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo po diskvalifikacijos sugrąžintą buvusį „Glory“ pussunkio svorio kategorijos čempioną rusą Artiomą Vachitovą (22-7, 8 nokautai).

Nors S. Maslobojevas buvo užsiminęs, kad norėtų mesti iššūkį R. Verhoevenui, pats olandas tokio scenarijaus net nepakomentavo ir leido suprasti, kad lietuvis pralaimėtų prieš A. Vachitovą, jei rusas grįžtų į pussunkį svorį.

Rico Verhoeven is confident in Artem Vakhitov’s return to the top!#GLORY100 pic.twitter.com/8qvtE1nUFx