Glory 100 kikbokso turnyre iš kalėjimo grįžęs Jamalas Ben Saddikas po gilios traumos išgabentas į ligoninę

„Aišku, kad esu nusivylęs dėl tokios kovos baigties, bet prakirtimas buvo labai gilus. Dabar laukia kelionė į ligoninę.

Tikiuosi, kad tai ne paskutinis kartas, kad „Glory“ man dar suteiks šansą. Manau, kad esu jo nusipelnęs. Šiemet buvau labai aktyvus, laimėjau kovas vasarį ir balandį, dabar vėl koviausi birželį, bet nutiko toks „force majeure“ ir aš nieko negalėjau pakeisti“, – „Telesport“ sakė J. Ben Saddikas.

J. Ben Saddikas yra vienas iš nedaugelio kikboksininkų, kuriam profesionalų ringe yra pavykę nugalėti Rico Verhoeveną. Tiesa, vėliau dvi kovas dėl „Glory“ pasaulio čempiono diržo jis tam pačiam R. Verhoevenui pralaimėjo. Tarp J. Ben Saddiko ugalėtų varžovų yra ir kita legenda – Remy Bonjasky.

34-erių J. Ben Saddiko karjerą pastaruoju metu griovė teisinės problemos. Dar 2021 m. jis buvo areštuotas ir apkaltintas dalyvavimu organizuoto nusikalstamumo struktūrose. 2024 m. Antverpeno teismas (Belgija) kikboksininkui skyrė 40 mėnesių laisvės atėmimo bausmę ir 40 tūkst. eurų baudą už sukčiavimą ir pinigų „plovimą“. Netrukus jis dar buvo apkaltintas tuo, kad neva už sakė laivų pakrovimo ir iškrovimo uoste tvarkytojo pagrobimą. Teigta, kad auka nevykdė įsipareigojimų, susijusių su narkotikų gabenimu.

