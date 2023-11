Varžovus triuškinantys Lietuvos beisbolininkai užtikrintai žengė į kitą Europos čempionato etapą

Druskininkų sporto centre ketvirtadienį Lietuvos rinktinė sužaidė dvejas rungtynes. Pirmose rungtynėse lietuviai nepaliko jokių vilčių grupės autsaiderei Estijos rinktinei ir laimėjo seriją iki dviejų pergalių 2:0 (13:0 ir 8:0).

Šiek tiek atkakliau čempionato šeimininkams priešinosi Čekijos rinktinė. Lietuvos beisbolininkai čekus nugalėjo 2:0 (8:4 ir 10:0).

„Paskutinę grupių varžybų dieną jau bandėme kai kur tausoti jėgas. Praleidome daugiau taškų nuo čekų, nes leidome pagrindiniams žaidėjams pailsėti. Pradinis mūsų tikslas – laimėti grupėje pirmą vietą yra įvykdytas ir tuo esame patenkinti visa komanda. Aišku, dar reikia gerinti žaidimą ir daryti mažiau klaidų. Bet apibendrinant grupės varžybas, mūsų žaidimas tikrai neblogas, – komentavo viena Lietuvos rinktinės lyderių Nomeda Neverauskaitė. – Mūsų stipriosios pusės yra nuolatinis žaidimas kartu ir dalyvavimas įvairiuose turnyruose. Rinktinės treneriai daug dirba, iki smulkmenų išnagrinėja varžovų žaidimą ir taktikas. Mums belieka išpildyti trenerių nurodymus aikštelėje. Kol kas dar nei vieniems varžovams nepavyko mūsų nustebinti.“

Penkias pergales iš tiek pat galimų iškovojusi Lietuvos rinktinė tapo B grupės nugalėtoja. Antrą vietą su keturiomis pergalėmis užėmė Belgijos rinktinė. Trečią vietą iškovojo tris pergales surinkusi Italijos komanda. Pirmos trys grupės komandos tęs kovą dėl medalių. Už pirmojo trejeto borto B grupėje liko ir toliau dėl 7-13 vietų žais Čekijos, Estijos ir Moldovos ekipos.

A grupėje, kurioje žaidė septynios komandos, nugalėtoja tapo Europos čempionės titulą ginanti Prancūzijos rinktinė, iškovojusi visas šešias pergales. Antrą vietą su keturiomis pergalėmis užėmė Nyderlandų rinktinė. Net trys komandos iškovojo po tris pergales, bet dėl geresnio tarpusavio susitikimų balanso trečią vietą užėmė Ispanijos rinktinė. Toliau išsirikiavo taip pat tris kartus laimėjusios Suomijos ir Bulgarijos ekipos, dvi pergales surinkę rumunai ir visus pralaimėjimus patyrusi Latvijos rinktinė.

Europos čempionato antrasis etapas prasidės penktadienį. Pirmas rungtynes Lietuvos rinktinė žais su titulą ginančia Prancūzija, antrąsias su Nyderlandais. Antrą etapą lietuviai baigs šeštadienį ryte susitikimu su ispanais.

Dvi pirmąsias vietas užėmusios rinktinės susikaus finale. Europos čempionato finalininkai užsitikrins ir kelialapius į kitų metų pasaulio čempionatą, vyksiantį Honkonge.

„Minimalus mūsų tikslas – patekti į finalą ir iškovoti kelialapį į pasaulio čempionatą. Europos čempionato favoritėmis laikomos Lietuvos ir Prancūzijos rinktinės. Todėl gali būti, kad pirmose antrojo etapo rungtynėse vyks žvalgyba prieš galimą finalą. Su prancūzais esame ne kartą susitikę ir įrodėme, kad sparčiai vejamės Europos čempionus ir kai kur jau net aplenkėme. Be to, mus veda į priekį noras atsirevanšuoti už pralaimėjimą praėjusio Europos čempionato finale, – teigė N. Neverauskaitė. – Lietuvos rinktinei didelį postūmį į priekį davė dalyvavimas praėjusių metų pasaulio čempionate. Teko žaisti prieš skirtingų žemynų ir labai skirtingų stilių komandas. Stengėmės iš to pasisemti kuo galima daugiau. Žaidėme prieš pasaulinio reitingo lyderę Kubos rinktinę ir pasimokėme kaip reikia išnaudoti varžovų silpnąsias puses, išmokome kaip reikia stipriau mušti ir šias žaidimo detales ženkliais pagerinome. Sukauptą patirtį stengsimės maksimaliai išnaudoti Europos čempionate.“

Europos beisbolo-5 čempionatas organizuojamas antrą kartą istorijoje. Pirmasis Europos čempionatas taip pat vyko Lietuvoje, Vilniaus „Litexpo“ centre.