Varžoves gynyboje supančiojusios norvegės tapo pasaulio čempionėmis

Permainingose rungtynėse norvegės panaikino 6 įvarčių deficitą ir po įspūdingo antrojo kėlinio 29:22 (12:16) patiesė prancūzes.

Pusę pirmojo kėlinio vyko visiškai lygi kova (5:5, 6:6, 7:7), tačiau tuomet sekė galingas prancūzių spurtas 5:0. Norvegės ilgiau nei 7 min. negalėjo pelnyti įvarčio ir susikomplikavo padėtį. Prancūzės čia pat įgijo ir 6 įvarčių pranašumą (15:9), nors žaidė mažumoje. Visgi, netrukus prancūzės dar kartą pažeidė taisykles ir liko gintis keturiese prieš šešias norveges. Atrodė, kad tai bus proga norvegėms atsitiesti, bet netrukus jos pačios prasižengė du kartus paeiliui ir iš tos situacijos nedaug ką teišlošė. Po pirmojo kėlinio prancūzės pirmavo 16:12.

Antrasis kėlinys prasidėjo norvegių įvarčių lietumi – per pustrečios minutės jos spurtavo 4:0 ir išlygino rezultatą (16:16). Prancūzės kurį laiką dar nepaleido varžovių į priekį, bet netrukus pateko į gilią duobę – per 14 minučių pelnė vos 1 įvartį. Norvegės per tą laiką susikrovė 6 įvarčių pranašumą ir vėliau ramiai įtvirtino pergalę.

Prancūzės rungtynių pabaigoje visiškai prarado motyvaciją žaisti ir nerealizavo net gerų progų pasižymėti. Per paskutines 20 min. jos sukrapštė vos 3 įvarčius

Čempionių gretose išsiskyrė Henny Reistad (6 įvarčiai), Nora Mork, Kari Brattset Dale ir Stine Bredal Oftedal (po 5). Tarp prancūzių rezultatyviausia buvo Allison Pineau su 4 įvarčiais.

Norvegijos rankininkės pasaulio čempionėmis jau buvo tapusios 1999 m., 2011 m. ir 2015 m.

Be medalių čempionate liko šeimininkės. Ispanės sekmadienį mažajame finale 28:35 (13:16) neprilygo danėms.