Varžovę išsivalyti dantis raginusi M.McCann buvo užsmaugta ir baigė karjerą: „Atidaviau šiam sportui visą širdį“

Dar ceremoniniuose svėrimuose M.McCann daug ką prajuokino, kai paragino varžovę Alexią Thainarą (12-1) išsivalyti dantis. Visgi, narve laikas juokams baigėsi. Brazilė jau pirmajame raunde „užsmaugė“ anglę, o tada dar atliko kažką panašaus į „twerk“ šokį.

Submitting Molly McCann in London and then swan diving into a twerk in the center of the cage is DIABOLICAL work. #UFCLondon pic.twitter.com/32OGl6UIQi