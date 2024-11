Varžovas Kavaliausko kovos nelauks? Prabilta apie prasidėjusias derybas su britu

S.Cissokho yra WBC pusvidutinio svorio kategorijos reitingo lyderis, o E.Kavaliauskas rikiuojasi 3-ias. WBC šiai kovai suteikė „Final Eliminator“ statusą. Tai reiškia, kad kovos laimėtojas įgis pirmumo teisę kautis su dabartiniu WBC pasaulio čempionu amerikiečiu Mario Barriosu.

Tiesa, panašu, kad jei E.Kavaliauskas ir nugalėtų S.Cissokho, jam šanso kautis su M.Barriosu tektų laukti gana ilgai.

Po dopingo skandalo karjerą gaivinantis britas Conoras Bennas teigia, kad jis jau pradėjo derybas su M.Barriosu dėl titulinės kovos. Teigiama, kad ta kova galėtų vykti kitų metų vasarį arba kovą.

„Kalbamės su Barriosu dėl titulinės kovos. Jei kas mane ir galėtų artimiausiu metu priversti atsisakyti dvikovos su Eubanku, tai nebent kova dėl WBC pasaulio čempiono diržo“, – „talkSPORT“ sakė C.Bennas.

