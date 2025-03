Vartininko koja nuskintam „Crystal Palace“ puolėjui – 25 siūlės: vaizdelis privertė sunerimti daugelį

„Crystal Palace“ klubo pirmininkas Steve'as Parishas šį incidentą pavadino „pačiu neatsakingiausiu veiksmu“, kokį jam kada nors yra tekę matyti.

„Džiaugiamės galėdami patvirtinti, kad J.P.Mateta šį vakarą buvo išleistas iš Šv. Jurgio ligoninės, kur jam buvo suteikta speciali pagalba ir susiūta 25 siūlėmis sunki žaizda kairėje ausyje“, – oficialiame klubo pareiškime šeštadienio vakarą paskelbė „Crystal Palace“. „Visi tyrimai buvo geri, o J.P. jaučiasi gerai.

Incidento įrašas:

Worst ‘tackle’ I’ve ever seen in football. Absolutely shameful assault on Jean-Philippe Mateta by Millwall’s goalkeeper Liam Roberts. He was sent off, but if he did that to someone in the street he’d be jailed. pic.twitter.com/CgbnimbCeQ

Dabar jam bus skirtas poilsis ir atsistatymas, jo būklę stebės mūsų klubo gydytojas.

Dėkojame medicinos personalui tiek „Selhurst Park“ stadione, tiek ligoninėje už jų profesionalumą, taip pat už visus palaikymo žodžius, kuriuos šiandien sulaukė tiek J.P., tiek klubas“.

J.P.Mateta vėliau socialiniuose tinkluose paskelbė: „Jaučiuosi gerai. Tikiuosi netrukus grįžti dar stipresnis nei buvau. Šauniai padirbėjote, vaikinai!“.

L.Robertsas išbėgo iš baudos aikštelės ir šokdamas norėjo išmušti kamuolį, tačiau jo aukštai pakelta kairė koja smogė J.P.Matetai į veido šoną.

Po šio smūgio „Palace“ puolėjas keletą minučių gulėjo ant žemės ir sulaukė ilgos medikų pagalbos. Jam buvo uždėtas kaklo įtvaras, po kurio jis buvo išneštas iš aikštės ir nugabentas į greitosios pagalbos automobilį.

„Jis sąmoningas, jis ligoninėje, tačiau jo ausis atrodo siaubingai. Tai labai rimta trauma, todėl, žinoma, linkime jam visko geriausio ir pamatysime, kaip viskas klostysis“, – po rungtynių sakė „Crystal Palace“ vyriausiasis treneris Oliveris Glasneris.

S.Parishas išreiškė dar emocingesnę nuomonę.

„Per visą laiką, kurį žiūriu futbolą, nemanau, kad esu matęs blogesnio epizodo. Jei spiri į galvą, tu net nežinai, kokią žalą galėjai padaryti“, – BBC per pertrauką sakė S.Parishas.

Rungtynių teisėjas Michaelas Oliveris iš pradžių net neparodė L.Robertsui geltonos kortelės, nors stovėjo vos per kelis metrus nuo incidento. Tačiau peržiūrėjęs situaciją VAR ekrane, teisėjas nusprendė parodyti tiesioginę raudoną kortelę.

„Jie yra profesionalai, jie turi elgtis kaip profesionalai ir privalo rūpintis vieni kitais“, – kalbėjo S.Parishas. „Tas vartininkas to nedarė. Esu dėkingas žaidėjams, kad jie tęsė rungtynes, bet man sunku galvoti apie ką nors kitą, kai J.P. yra ligoninėje.

Per visą laiką, kurį stebiu futbolą, kažkas paminėjo, kad kažkas panašaus buvo įvykę 1982 m. pasaulio čempionate.

Kodėl teisėjui eiti prie ekrano, aš visiškai nesuprantu“.

J.P.Mateta yra rezultatyviausias „Crystal Palace“ žaidėjas šiame sezone – jis „Premier“ lygoje pelnė 12 įvarčių. Nepaisant puolėjo netekties, „Crystal Palace“ vis tiek sugebėjo iškovoti pergalę 3:1 prieš 10-yje likusią „Millwall“ ekipą.

„Galbūt šiandien negalime visiškai džiaugtis. Tikrai negalime“, – pridūrė O.Glasneris. „Žinoma, nuostabu iškovoti pergalę ir patekti į ketvirtfinalį, bet kai netenki žaidėjo dėl tokio pražangos, viduje lieka dvejopas jausmas“.

Jean-Philippe Mateta has been discharged from St George’s Hospital where he had 25 stitches to a severe laceration to his left ear.



Michael Oliver needed VAR to think it was a red card.



He has to be demoted. The media driven praise of him has to stop. He’s beyond incompetent. pic.twitter.com/FqYtVvHPbF