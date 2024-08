Varpa kartelę olimpinėse žaidynėse numušęs ir internete išgarsėjęs prancūzas sulaukė įspūdingo pasiūlymo

21-erių metų jaunuolis buvo pasiruošęs įveikti 5,7 m aukštį ir žengti svarbų žingsnį link finalo. Atlikdamas šuolį, A.Ammirati šiek tiek kojomis lietė skersinį, o tuomet jį visiškai numetė su savo varpa.

French pole vaulter Anthony Ammirati's unsuccessful attempt to reach the final has gone viral on social media: he missed his target height and knocked down the pole with his crotch.



Anthony will not be able to compete for gold, but his Instagram was filled with new female fans. pic.twitter.com/VDMNDVypoV