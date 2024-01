Vakarykštį įdirbį iššvaistęs Sebastienas Loebas: „Mes vėl praradome daug laiko“

Didžiulį C.. Sainz'o pranašumą pasiryžęs panaikinti lenktynininkas vakar „nukirpo“ net 10 minučių skirtumą tarp jo ir Dakaro ralio lyderio, tačiau šiandien dėl navigavimo klaidos S. Loebas prarado galimybę dar labiau priartėti prie Dakaro legendos.

„Šiandien buvo sunki diena. Visą etapą stengiausi, tačiau suklydome naviguodami ir praradome apie dešimt minučių“, – finiše sakė S. Loebas.

Galutinėje šiandienos greičio ruožo klasifikacijoje, prancūzas užima tik 10-ą poziciją, o štai jo persekiojamas C. Sainzas greičio ruožą baigė ketvirtoje vietoje.

Su „Audi“ automobiliais Dakare dalyvaujantys C. Sainz'o komandos draugai pasirodė dar geriau. M. Ekstromas tapo greičio ruožo nugalėtoju, o S. Petehanselis liko antras – nuo komandos draugo atsilikęs 3 min. 44 sek.

Dabar jį ir C. Sainzą skiria 24 min. 47 sek. – atstumas, kurį sumažinti bus be galo sunku. Nebent „Audi“ vairuojantis C. Sainzas taip pat susidurs su gedimais arba pasitrauks iš ralio.

