Užuojautą dėl boksininko mirties reiškianti bokso federacija išskyrė nepagrįstų stereotipų reikšmę

Apie nelaimę, kad mirė Liverpulyje gyvenęs boksininkas iš Lietuvos Genadijus Krajevskij (1-75) buvo pranešta gruodžio 10 d. Mirties aplinkybės neatskleidžiamos.

Kaip skelbia angliški informacijos šaltiniai, vyras prieš keletą mėnesių neteko boksininko licencijos. Per savo profesionalo karjerą Didžiojoje Britanijoje jis sukovojo 76-iose kovose. G. Krajevskis laimėjo tik kartą, tačiau jo tikslas ringe esą buvo susitikti su didžiausiais britų bokso talentais, kuriems prognozuojamas šlovingas kelias ringe.

„Su giliu liūdesiu pranešame apie Genadijaus Krajevskij mirtį. Mums buvo garbė surengti ne vieną jo kovą. Ilsėkis ramybėje, Baltijos bomboneši“, – socialiniuose tinkluose rašė „VIPboxing“.

