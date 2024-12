Būdamas 37-erių mirė „Baltijos bomberiu“ vadintas boksininkas iš Lietuvos

Kaip skelbia angliški informacijos šaltiniai, vyras prieš keletą mėnesių neteko boksininko licencijos. Per savo profesionalo karjerą Didžiojoje Britanijoje jis sukovojo 76-iose kovose.

Per savo karjerą G. Krajevskis laimėjo tik kartą, tačiau jo tikslas ringe buvo susitikti su didžiausiais britų bokso talentais, kuriems prognozuojamas šlovingas kelias ringe.

„Kadangi jis buvo 36-erių, sukovojęs 76 kovose, tai buvo neišvengiamas sprendimas, mes jį priimame, – apie neseniai panaikintą boksininko licenciją kalbėjo lietuvio vadybininkas Kevinas Maree. – Dirbau su šimtais boksininkų, galiu pasakyti, kad Genadijus yra vienas iš mano mėgstamiausių. Jo entuziazmas, meilė darbui buvo aukščiausiame lygyje. Kai skambindavau Genadijui dėl kovos, jis niekad neklausinėdavo nei kur, nei prieš ką reikės kautis. Tiesiog atsakydavo: „Ačiū, bose, būsiu.“

It is with deep sorrow that we receive the news of Genadij Krajevskij's passing.



We had the honour of featuring him in the VIP Shows on multiple occasions. Our videographer, Lee Hogan, was fortunate enough to capture his sole professional victory during his 68th fight on a Frank… pic.twitter.com/sacCjhiCSP

