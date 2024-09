Užsieniečių vedamas „Lietkabelis“ sezoną Europos taurėje pradėjo pralaimėjimu

Kitą mačą Panevėžio ekipa žais spalio 1 dieną namuose, kai priims Jeruzalės „Hapoel“ atstovus.

Rezultatyviausiai Panevėžio komandoje žaidė 12 taškų pelnęs ukrainietis įžaidėjas O. Kovliaras ir tiek pat įmetę G. Kalaitzakis bei V. Lipkevičius. Marko Pacerskis pelnė 10 taškų.

Panevėžiečių šiame susitikime negelbėjo ir tai, kad oponentai tritaškius metė tik 19 proc. taiklumu (3/16). Taiklumu nespindėjo ir patys Panevėžio krepšininkai, pataikę 35 proc. dvitaškių (15/43) ir 21 proc. tritaškių (5/24).

„Lietkabelis“ susitikimą pradėjo tokiu startiniu penketu: Gabrielius Maldūnas, Martynas Varnas, Georgios Kalaitzakis, Oleksandras Kovliaras ir Marko Pacerskis.

Pradžioje besivejančių vaidmenyje N. Čanako auklėtiniai, kurie iki kėlinio vidurio atsiliko vos per vieną taiklų metimą 12:11. Gerai rungtynes pradėjo G. Kalaitzakis, kuris pelnė 6 taškus ir buvo ryškus pirmoje susitikimo pusėje.

Antroje kėlinuko pusėje aikštėje pasirodė Mantas Rubštavičius, kuris prametė visus tris savo metimus. Gynėjas taip pat atliko gražų perdavimą aikštėje neseniai pasirodžiusiam Danieliui Lavrinovičiui, tačiau šis prametė iš patogios padėties ir netrukus prasižengė antrą kartą per trumpą laiką.

Vėliau panevėžiečiai ilgą laiką atsilikinėjo vienženkliu taškų skirtumu, o iki antrojo ketvirčio pabaigos likus žaisti 4:31 min. M. Varnas atliko įspūdingą dėjimą, o po to sekė ir Vytenio Lipkevičiaus tritaškis, priartinęs iki minimalaus atsilikimo 30:31.

