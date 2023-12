Už chuliganišką sirgalių elgesį – dvi UEFA bausmės Varšuvos „Legia“ klubui

UEFA Lenkijos komandai taip pat skyrė 100 tūkst. eurų baudą, skelbia BBC.

UEFA teigė, kad ši nuobauda skirta „už lapkričio 30 d. vykusius minios neramumus, žalos darymą, daiktų mėtymą ir fejerverkų uždegimą“.

Rungtynes 2:1 laimėjo „Aston Villa“.

Taip pat Varšuvos „Legia“ nurodyta „per 30 dienų susisiekti su „Aston Villa“ FC dėl jos sirgalių padarytos žalos atlyginimo, t. y. dėl sulaužytų tvorų ir nulaužto apšvietimo stulpo“.

Per susirėmimus su svečių sirgaliais netoli „Villa Park“ prieš abiejų komandų rungtynes buvo sužeisti keturi policijos pareigūnai.

Vest Midlendo policija teigė, kad pareigūnai „susidūrė su bjauriomis ir labai pavojingomis scenomis“, be kita ko, į juos buvo mėtomos signalinės raketos.

BREAKING! UEFA has banned Legia Warsaw from having away supporters at their next five European games ⚠️ pic.twitter.com/YH5krXlz4Y