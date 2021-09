Utenoje nesuvaldytas amerikietis tęsia „šou“ – kumščiu vožė komandos draugui

Estelio „Real“ komandai atstovavęs amerikietis susimušė su bendraklubiu Josimaru Ayarza pertraukėlės metu.

Jie abu buvo naudingiausi komandos žaidėjai, bet „Real“ po šio konflikto atleido abu žaidėjus.

Pats G.Rice’as Utenoje praėjusio sezono pradžioje praleido penkias dienas. Jis konfliktavo su komandos draugais, vartojo alkoholinius gėrimus, nepaisė saviizoliacijos taisyklių.

Kol kas nežinoma, kur toliau karjerą tęs 30 metų krepšininkas.

Former NBA player Glen Rice Jr. Gets into a fight in Nicaragua! @RexChapman pic.twitter.com/G8SHubkh8L