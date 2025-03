UFC svėrimuose – keistas nesusipratimas ir bauda kylančiai žvaigždei

Svorio iki reikiamos ribos numesti nepavyko vieninteliam Ronaldo Rodriguezui (17-2). 7 pergalių seriją MMA turintis kovotojas beveik 1 kg viršijo lengviausios vyrų svorio kategorijos maksimalią ribą.

Nepaisant R. Rodriguezo nesėkmės svėrimuose, jo varžovas Kevinas Borjas (9-3) nusprendė neatsisakyti kovos su meksikiečiu. Tuo tarpu R. Rodriguezas turės atiduoti 20 proc. savo uždarbio varžovui.

Keistas nesusipratimas įvyko sveriantis amerikiečiui Austinui Hubbardui (16-8). Kai A. Hubbardas svėrėsi, komisijos narys pareiškė, kad jis beveik 1 kg viršijo lengvo svorio kategorijos limitą. A. Hubbardą tai pribloškė, nes svarstyklės užkulisiuose rodė beveik 2 kg mažesnį svorį.

Po A. Hubbardo skundo jam buvo leista svertis nuogam. Tada jo svoris kažkaip sumažėjo beveik visu kilogramu ir amerikietis „tilpo“ į svorio kategorijos limitą.

Austin Hubbard comes in at 157 lbs. Then he complains that he just weighed 155 lbs behind the scenes. UFC vice president of regulatory affairs Marc Ratner said, "NO PROBLEM BRO! I got you" and compromised at 156 lbs.#UFCMexico #UFCMexicoCity pic.twitter.com/qotmRQT67b