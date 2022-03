UFC narve – JAV sunkiasvorių susidūrimas

Prieš amerikiečių susirėmimą bus parodytos penkios įžanginės kovos.

31 metų 193 cm ūgio 118 kg svorio C. Blaydesas UFC sunkiasvorių reitinge užima ketvirtąją vietą. Praėjusioje akistatoje praėjusių metų rugsėjį jis privertė pasiduoti Surinamo atstovą Jairzinho Rozenstruiką. JAV sportininko sąskaitoje MMA (Mišrių kovos menų) varžybose – 15 pergalių (10 nokautų), 3 nesėkmės. Visose pralaimėtose akistatose C. Blaydesas buvo pasiųstas į nokautą. Pastarąjį kartą amerikietis suklupo pernai vasarį, kai neatsilaikė prieš tėvynainį Derricką Lewisą. C. Blaydesas anksčiau dukart turėjo pripažinti dabartinio čempiono kamerūniečio Franciso Ngannou pranašumą – 2016 ir 2018 m.

We're back this Saturday at #UFCColumbus!



🇺🇸 Curtis Blaydes vs Chris Daukaus 🇺🇸

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Joanne Wood vs Alexa Grasso 🇲🇽

🇧🇷 Jennifer Maia vs Manon Fiorot 🇫🇷 pic.twitter.com/C5SEpSZGit REKLAMA March 22, 2022

32 metų 191 cm 106 kg Ch. Daukausas UFC sunkiojo svorio atstovų reitinge rikiuojasi devintas. Praėjusiame susirėmime pernai gruodį jis nokautu nusileido D. Lewisui. Prieš tai Ch. Daukausas laimėjo penkiskart iš eilės. Šis kovotojas MMA narve šventė 12 pergalių ir net 11 sykių nokautavo varžovus. Jo kraityje – 4 pralaimėjimai.

Pasak daugelio kovinio sporto specialistų, daugiau galimybių triumfuoti turi C. Blaydesas. Pirmiausia dėl to, kad jis net apie 12 kg sunkesnis. Be to, C. Blaydesas turi kur kas ilgesnes rankas. Jo ištiestų rankų ilgis siekia 203 cm, o Ch. Daukauso – 193 cm. Dar viena priežastis, dėl ko daugiau privalumų turi C. Blaydesas yra ta, kad jis yra kur kas labiau patyręs sportininkas UFC narve. Šiam amerikiečiui savaitgalį bus jau 15-ta kova UFC varžybose. Tuo tarpu Ch. Daukausas šioje organizacijoje varžysis vos šeštą kartą. C. Blaydesas į UFC atėjo 2016 metais, o jo oponentas – tik 2020-aisiais. Buvęs imtynininkas C. Blaydesas geriau už varžovą grumiasi parteryje, tačiau Ch. Daukausas yra greitesnis, ištvermingesnis, sugeba itin galingai smūgiuoti stovėdamas.