UFC legenda Jose Aldo pralaimėjo svarbią kovą: svajonė dėl titulo ėmė tolti

Lengviausio svorio kategorijos (iki 135 svarų arba 61,2 kg) kovoje M.Bautista (15-2 MMA, 9-2 UFC) įtikino du teisėjus iš trijų ir skirtingu teisėjų sprendimu (29-28, 28-29, 29-28) nugalėjo J.Aldo (32-9 MMA, 14-8 UFC).

Kovą M.Bautista pradėjo agresyviai, smūgiais nustatydamas kovos tempą. J.Aldo atsakė keliais tiksliais kojų smūgiais, kol M.Bautista išbandė J.Aldo gynybą prieš parvertimus. J.Aldo neleido varžovui atlikti parvertimų, išlaikydamas kovą stovėsenoje.

Žiūrovai suaktyvėjo, kai abu kovotojai ėmėsi keistis smūgiais narvo viduryje.

Vos prasidėjus antrajam raundui, J.Aldo prakirto M.Bautistai antakį. M.Bautista bandė sulėtinti kovos tempą atlikdamas metimą, tačiau J.Aldo išliko stovėsenoje prie narvo krašto. Po atsiskyrimo abu kovotojai vėl aktyviai keitėsi smūgiais.

Iki raundo pabaigos likus mažiau nei minutei, J.Aldo sėkmingai atliko keletą kombinacijų, kol M.Bautista ieškojo galimybės atlikti metimą.

Trečiajame raunde M.Bautista išlaikė spaudimą tiek stovėdamas, tiek klinče. Sirgaliai nebuvo sužavėti M.Bautistos klinčo strategija, tačiau tai jo nesustabdė, net ir po to, kai teisėjas trumpam nutraukė veiksmą. Likus apie 40 sekundžių, J.Aldo sugebėjo išsivaduoti ir bandė dar kartą atakuoti, bet jo smūgiai buvo pertraukti M.Bautistos dar vienu bandymu parversti.

Oficialų teisėjų sprendimą sirgaliai priėmė itin neigiamai, o savo reakciją socialiniuose tinkluose išreiškė ir Conoras McGregoras, kuris taip pat buvo nepatenkintas teisėjų sprendimu.

Rogan said the judges weren’t even looking. That was Jose’s story. Bullshit decision. He has just said he was shooting in just to hold him against the fence. That’s not good enough. Referees need to step in here. This sport is the fans sport. Remember this and act accordingly…