UEFA Tautų lyga: Prancūzija nugalėjo belgus, Italija susitvarkė su Izraeliu

Prancūzai nuo pat rungtynių pradžios aktyviai žaidė puolime ir tai davė vaisių. Randalas Kolo Muani sužaidus pusvalandį pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė prancūzus į priekį 1 :0. Belgai per pirmąjį kėlinį atliko vos tris smūgius ir atstatyti pusiausvyros nepavyko.

Ousmane‘as Dembele antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu padvigubino prancūzų pranašumą 2:0. Per likusį laiką atkurti intrigos belgams šiame susitikime taip ir nepavyko.

Prancūzijos rinktinės ryškiausia žvaigždė Kylianas Mbappe šį susitikimą pradėjo ant atsarginio žaidėjų suolelio ir nestokojo geros nuotaikos. Pastarasis aikštėje pasirodė po keitimo iki rungtynių pabaigos likus žaisti maždaug apie 20 minučių.

Tuo tarpu kitame A diviziono susitikime Italijos rinktinė 2:1 nugalėjo Izraelio futbolininkus.

Italai pirmajame kėlinyje žaidė aktyviau už savo varžovus. Davide Frattesi 38-ąją minutę smūgiu krūtine nuginklavo vartininką ir išvedė Italijos rinktinę į priekį 1:0. Izraelio futbolininkams per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes pavyko atlikti vos vieną smūgį.

Antrajame kėlinyje abi rinktinės susikūrė panašų kiekį progų. Moise‘as Keanas sužaidus valandą tiksliu smūgiu padvigubino italų pranašumą 2:0. Tuo tarpu Mohammedas Abu Fani rungtynių pabaigoje tiksliu smūgiu į kairįjį vartų kampą sušvelnino rezultatą 1:2.

Italija pirmą kartą istorijoje į startinę sudėtį išleido penkis žaidėjus, gimusius nuo 2000-ųjų metų.

Kiti dienos rezultatai:

B divizionas

Turkija 3:1 Islandija

Juodkalnija 1:2 Velsas

Norvegija 2:1 Austrija

Slovėnija 3:0 Kazachstanas

C divizionas

Kipras 0:4 Kosovas

Rumunija 3:1 Lietuva

Just the 26 goals this evening 😅#NationsLeague pic.twitter.com/gquCdLUrDn